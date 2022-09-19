دعاء لحماية الوطن السعودية مكتوبة من الأدعية التي يبحث عنها كلّ مواطن سعودي، ويعتبر الدّعاء من العبادات الأقرب إلى الله عز وجل.

دعاء لحماية الوطن السعودية مكتوبة

وفيما يأتي دعاء لحماية الوطن السعودية مكتوبة ومستجاب:

اللهمّ اجعل مملكتنا بلدًا آمنًا واحفظ من عليه يا ربّ العالمين، اللهمّ احفظ بلدنا الجميل فأنت خير الحافظين، يا ربّ لا تسلّط على مملكتنا الأعداء والأشرار يا رحمن يا رحيم، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّالٌ لما تريد، أسألك الحفظ للمملكة العربيّة السّعوديّة، وأن تديم عليها الأمن والأمان، والسّلم والسّلام، ولا تكتب عليها الشّقاء يا ربّ العالمين، آمين.

اللهمّ إنّي أسألك الحفظ لبلادي الغالية، وأسألك أن تعيذها من الشّرور والأذى والضّرر، أنت بيدك الخير وبيدك الشّر، اللهمّ احفظ وحدتنا وقوّتنا يا ربّ العالمين، اللهمّ انصرها واحمها فأنت خير الحافظين، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهمّ إنّي استودعتك بلدي السّعوديّة فاحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظها من الضّرّ والشّرّ برحمتك يا أرحم الرّاحمين، آمين.

يا ربّ أدم على المملكة السّعوديّة أمنها وأمانها، واحفظها من الأعين الشّريرة الّتي تتربّص بها وبخيراتها يا قويّ يا عزيز، اللهمّ مدّ حاكمنا بالقوّة والحول من عندك، فلا حول لنا ولا قوّة من غيرك، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّا كنّا من الظّالمين.

أفضل دعاء للمملكة العربية السعودية

اللهم احفظ المملكة العربية السعودية واجعلها بلدًا آمنة لكل من فيها، ولا ترينا فيها أي مكروه يا الله يا رب العالمين.

يا الله يا حافظ البلاد والعباد، اللهم أدم عز وطني واحفظ له أمنه، اللهم بارك له في حكامه ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين

اللهم احفظ المملكة وشعبها من كل سوء يا قوي يا عزيز انهم إخوان لنا وأحباب وأشقاء واحميهم يا رب، اللهم اني استودعتك المملكة العربية السعودية بحفظك الذي لا تضيع ودائعه، اللهم احفظ البلاد والعباد من كل شر وضرر.

دعاء للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

اللهم إنّ لنا في اليوم الوطني السعودي فرحة كبيرة، نسألك أن تُبارك لنا فيها، وأن تجعلها مناسبة للخير تدفعنا بها إلى الأمام، وإلى المزيد من الأمن والأمان والحضارة لبلاد الحرمين الشريفين.

اللهم نسألك بأسمائك الحُسنى كلّها، أن تحفظ لنا المملكة العربيّة السعوديّة، وأن تزيدها من الأمن والأمان والفَرحة، وأن تجعلها في عين رعايتك وتوفيقك في الحاضر والمُستقبل يا ربّنا الكريم.

اللهم إنّ لكَ في المملكة العربيّة السّعوديّة عبادًا موحّدين يدينون لكَ بالوحدانية، نسألك أن تحفظ لهم البلاد، وأن تُكرمهم بالعفو والعافية، وأن تُصلح بهم شأن الأمة العربية والإسلاميّة يا ربّنا الكريم.

اللهم في اليوم الوطني السعودي ندعوك باسمك الأعظم الذي إن دُعيت به أجبت، وإن سؤلت به أعطيت، أن تدوم علينا أيّام الخير، وأن تحفظنا بحفظك يا ربّ العرش العظيم.

دعاء لليوم الوطني السعودي 92