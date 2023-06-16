للعشر الأوائل من ذي الحجة العديد من الفضائل، ففيها استجابة للدعاء ومغفرة للذنوب، وفُضلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوه، وفيما يأتي دعاء لصديقي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة:

دعاء لصديقي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة

اللهم يا رب يا رحمن السموات والأرض ورحيمهما، اللهم يا مَن جعلت الرحمة عنوانًا للقلوب الطبية، ربي أنت الذي مجدت الرحمة وحبذتها بين العباد، فارحم يا ربي صديقي واعف عن خطيئته وتجاوز عن زلاته إنّك أنت علام الغيوب. اللهم تجاوز عن ذنوبه واغفر أخطاءه واعف عن تقصيره.

اللهم في العشر الأوائل من ذي الحجة باعد بين صديقي والنار كما باعدت بين المشرق والمغرب، واعف عنه وسامحه وتجاوز عن خطيئته، وارض اللهم عنه ولا تعامله بما هو أهله بل عامله اللهم بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة.

اللهم إنّ العشر الأوائل من ذي الحجة هو يوم اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات على أهل الأرض الأحياء، فكيف يا ربي بالأموات الذين انتقلوا إلى جوارك فلا كرم في تلك الدار إلا كرمك، اللهم اجعل صديقي فلان في الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم يا رب في العشر الأوائل من ذي الحجة هذه اغفر له وارحمه واعف عنه وتجاوز عن سيئاته واجعله يا ربي في كنفك وكن أنت الجار المعين له.

اللهم إنّ صديقي قد انتقل الآن من دار الشقاء إلى دارك أنت، إلى الدار التي لا يكون فيها إلا رحمتك وعظمتك وكرمك، فاللهم تجاوز عن خطيئته واغفر ذنبه وارفع من منزلته.

اللهم في العشر الأوائل من ذي الحجة إني وصديقي كنّا نفعل الخيرات وهو الآن بين يديك قد يئس من الدنيا وأهلها فلا ملجأ له إلا أنت يا عظيم السماوات والأرض وما بينهما، فكن اللهم له عونًا وسندًا.

دعاء لوالد الصديق المتوفى

اللهم ارحم والد صديقي رحمة واسعة وتغمده برحمتك.

اللهم يا رب من احييته منا فاحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان.

اللهم يا رب يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء لصديقتي يوم الجمعة