فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ، أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ، موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة لعام 2022،فضل صيام يوم عرفة،هل يجوز صيام الأيام البيض من شهر ذي الحجة؟ هل يصام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؟ كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال.

الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة تحمل في طياتها فيض من الأجر والثواب وأهمه الحج وما يترتب عليه من مناسك وأعمال يجب أن يقوم بها كل حاج، إضافة إلى فضل تلك الايام فقد أقسم الله تبارك وتعالى في محكم آياته، "الفجر وليال عشر".

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر.

يعني صيام كل يوم من ذي الحجة كصيام سنة وقيل كل ليلة منها كقيام ليلة القدر،أهل العلم استحبوا صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، لما ورد في مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة.

أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ

ومن الأعمال التي يجب أن يقوم بها كل مسلم هي شكر الله سبحانه وتعالى على تلك الأيام العظيمة.

التوبة والإقلاع عن الذنوب.

الصدقة.

الصوم.

صيام يوم عرفة.

قراءة القرآن.

الصلاة.

مساعدة المحتاجين خصوصاً الأقارب.

التسبيح.

الاستغفار.

الصلاة على النبي.

أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلاً.

قيام الليل.

الأضحية والذبح من أجل الله تعالى.

التوزيع على الفقراء والمحتاجين والأهل والأقارب ابتهاجاً على فرحة الصيام وشكر الله عز وجل.

موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة لعام 2022

يوم الخميس 30 يونيو 2022 الموافق 1 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الجمعة 1 يوليو 2022 الموافق 2 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم السبت 2 يوليو 2022 الموافق 3 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الأحد 3 يوليو 2022 الموافق 4 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الاثنين 4 يوليو 2022 الموافق 5 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 الموافق 6 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 الموافق 7 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الخميس 7 يوليو 2022 الموافق 8 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذو الحجة 1443 هجري والمتوقع أن يكون يوم عرفة.

فضل صيام يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة هو سنة مؤكدة لغير الحاج، وقد روي عن أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ".

وقد روي عن عائشة أم المؤمنين "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَة"، صحيح مسلم.

يوم عرفة من أعظم الأيام في السنة ومن الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في سورة الفجر: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)،[٥] وهذا دليل على شرفها وعظمها.

هل يجوز صيام الأيام البيض من شهر ذي الحجة؟

لقد اختلف أهل العلم والدين في صيام الثالث عشر من شهر ذي الحجة لوقوعه من جملة أيام التشريق، يعتبر يوم الثالث عشر من ذي الحجة سيقع قطعًا في كل عام من جملة أيام التشريق، وليس هذا مما يصادف وقوعه مرة ويخطئه أخرى، فيكون النهي عن صيام هذا اليوم من شهر ذي الحجة مخصوص من استحبابه في بقية الشهور، ومن أراد أن يظفر بفضيلة صيام الأيام البيض فيمكنه أن يصوم أي ثلاثة أخرى من الشهر، ففي الحديث: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله" رواه البخاري.

وفي صحيح مسلم ، من حديث عائشة قالت: "لا يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره" فالسنة تحصل بصيام ثلاثة أيام من أي موضع من الشهر.

هل يصام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؟

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وقال:إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل إلا من عجز عن هدي التمتع أو القرآن، فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري - رحمه الله- في صحيحه عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما- أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" ، ومن الأفضل صيام يومي الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة الأيام فذلك أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل والله أعلم.

موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة