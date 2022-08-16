أيام قليلة تفصلنا عن إعلان موعد نتائج التوجيهي 2022، يعتبر الدعاء من الأساسيات الثابتة لتحقيق الأهداف والتي تساعد للوصول إلى النجاح التي يتم السعي إليها، فإننا نضع بين أيديكم بعض الأدعية وأهمها، دعاء لطلاب التوجيهي 2022،دعاء لطلاب التوجيهي قصير،دعاء لاخي توجيهي.

دعاء لطلاب التوجيهي 2022

اللهم إنى توكلت عليك وسلمت امري اليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلا ، اللهم اجعل الصعب لي سهلا، اللهم ذكرني منه مانسيت ولا حول ولا قوة الا بالله.

اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنـي أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعــلمـت فـردة عنــد حـاجـتي إليه إنـك عـلى كـل شـيء قـديـر.

اللهم اشـرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العـقدة مــن لسـاني ليفقه قــولي, باسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا يا أرحم الراحميـن.

دعاء النجاح

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالّتي.

اللـهم صل على محمد و آل محـمد لا إله إلا الله الحليم الكريم .

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن سهلاً إذا شئت.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته .

دعاء لطلاب التوجيهي قصير

اللهم نسألك يا غفور يارحمن يارحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الاجابه يا من اذا سأله المضطر اجاب يامن يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

ربي اشرح لي صدري ويسرلي امري واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

دعاء لطلاب التوجيهي بنجاح

بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تردنا خائبين وآتنا افضل ما يؤتى عبادك الصالحين.

دعاء لاخي توجيهي

﻿اللَّهم وفق أخي، وسهّل عليه اختباراته بعونك وقدرتك، وسهّل له كل ما هو صعب. اللَّهم إنَّك المُعز فمن اعتز بك لن يذل، وأنت الهادي فمن يهتدي بك لن يضل، اللَّهم يا قوي ويا ناصر من استقوى بك، أسألك يا ربنا أن تسلل سخيمة قلبه وأن تشد من عزيمته.

اللَّهم ارزق أخي نجاحاً في كلّ أمر وفي كلّ مقصد، اللَّهم أغدق عليه من فيض كرمك بالنَّجاح والفلاح والكرم والتوفيق والسَّداد. اللَّهم وفق أخي واهدِ قلبه ونوِّر بصيرته، ولا تضيع له تعباً، وسخِّر له عوناً من حيث لا يحتسب.

اللَّهم وفق أخي وأَفرح قلبه، اللَّهم سهّل عليه ما يستصعبه، اللَّهم يسّر له أموره فإنَّ التَّيسير من لطفك. اللَّهم وفّق أخي في حياته، وسهّل عليه أموره، وحقّق مايتمناه، واجبره جبراً يتعجّب لهُ أهل السماء والأرض.

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