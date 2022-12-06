ينتظر الكثير من عشاق الحدث العالمي لمباريات كأس العالم 2022 في قطر، لقاء المنتخب المغربي ضد إسبانيا، حيث يستعد مشجعي المنتخب المغربي لمشاهدة مونديال قطر 2022 ، لذلك قد يلجأ البعض إلى الدعاء لهم بالفوز وتسجيل الأهداف، وفي هذا المقال دعاء لفوز المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 مكتوب:

دعاء لفوز المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 مكتوب

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

أجمل دعاء لفوز المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 مكتوب، اللهم رب يارب استودع قلوب اللاعبين في مباريات المونديال اليك فاملئهم بالسعادة واعهد أرواحهم اليك فاحذر من الحزن والأسى وأوكل اليك حياتهم واربعهم. لفترة طويلة في حياة مريحة.

اللهم اني مالك العقار انت تعطي العقار الذي تريده يمكنك أن تأخذ من شئت وتكرم من تشاء وتذل من شئت والخير بين يديك ولديك سلطان كل شيء إلا أنت الذي يرحم كل شيء في الدنيا والآخرة ويرحم كليهما.

يا إلهي ، أنت واحد ، واحد ، واحد ، مريض رزق الجميع بين يديك.

اللهم امنح رفاقي في الدنيا والآخرة السعادة ، وسد حاجاتهم ولا تتركهم ليس بيد أحد هذه اجمل دعاء للنجاح في مباريات المونديال.

الله يوفقكم البركات وأعظم مغفرة ، وأجمل حياة للاعبي كرة القدم الذين أحبهم.

اللهم ارحم اصحابي ايامهم يوم لقائكم اللهم ارحمهم من امهاتهم.

يا رب مع كل اسم تطلقه على أنفسنا نطلب منك النجاح والصحة والقوة للاعبي كأس العالم في قطر لأنك أرحم الراحمين رحمن.

اللهم اكتب سعادة لاعبي كرة القدم للمنتخب المغربي، أجعلهم سعداء في الدنيا والآخرة ، يا من لا يرفض الصلاة.

اللهم ارحمهم يوم القيامة الذي يرفع سماء بلا أركان التي نراها، يرفع مراتب اللاعبين في الدنيا والآخرة، وعندما لا ينفعهم المال ولا الأبناء.

دعاء جميل للمنتخب المغربي

اللهم وفق منتخبنا المغربي، اللهم نسألكم التوفيق لفريقنا.

يا رب ندعوك اليوم إلى الفوز على الغابون.

يارب نسألك النجاح لفريقنا.

يا رب ندعوك اليوم إلى الفوز على الغابون.

الله يوفق فريقنا الله، الله يوفق فريقنا الله.

نتمنى لكم التوفيق لمنتخبنا المغربي.

يا رب ندعوك اليوم إلى الفوز على الغابون.

يارب ساعد فريقنا المغربي يارب

يارب نسألك النجاح لفريقنا المغربي.

يا رب ندعوك اليوم إلى الفوز على الغابون.

يارب ساعد فريقنا المغربي يارب.

الله نسألكم التوفيق لمنتخبنا المغربي يا رب.

دعاء الفوز في مباريات كأس العالم

اللهم يا رب إني أستودعك قلوب اللاعبين في مباريات كأس العالم، فاغمرهم بالسعادة، وأستودعك نفوسهم فجنبّها الحزْن والحزَن، وأستودعك أعمارهم اجعلها مديدة في عيشة رغيدة.

يا رب، ارزق لاعبي كرة القدم الذين أحببتهم فيك من الخير أوفره، ومن العفو أعظمهُ، ومن العُمر أجمله.

اللهم يا رب اجعل خير أيام أصحابي هو اليوم الذي لاقوك فيه، اللهم إنك أرحم بهم من أمهاتهم، اللهم فحرم عليهم نارك، وارزقهم جنتك، واجمعني وإياهم يوم الدين في عليين على سرر متقابلين.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم يا رب إنك واحد أحد، فرد صمد، بيدك رزق كل أحد، اللهم ارزق صحبي السعادة في الدنيا والآخرة، واقض حوائجهم ولا تجعلها في يد أحد، هذا أجمل دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم.

دعاء لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم

دعاء للمنتخب السعودي بالفوز