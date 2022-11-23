ينتظر الكثير من عشاق الحدث العالمي لمباريات كأس العالم 2022 في قطر، لقاء المنتخب المغربي ضد كرواتيا، حيث يستعد مشجعي المنتخب المغربي لمشاهدة مونديال قطر 2022 ، لذلك قد يلجأ البعض إلى الدعاء لهم بالفوز وتسجيل الأهداف، وفي هذا المقال دعاء لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم:

دعاء لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم

دعاء لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم ، اللهم يا رب نسألك بعزتك وجلال قدرك وعظيم سلطانك وبكل إسم سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك ،يا خالق السموات والأرض يا من ليس له حاجة بنا و كل أمرنا بحاجة إليه يا من لا تدركه الأبصار ويدرك كل شيء.

اللهم انصر المنتخب المغربي على كرواتيا اليوم.

يارب الفوز للمنتخب المغربي يارب.

اللهم إنا نسألك التوفيق للمنتخب المغربي ولاعبيه، وأن تسهل عليهم دربهم وخطاهم، وأن تجعل الفوز حليفهم وأن يفرحوا جماهيرهم الغفيرة.

اللهم وفق لاعبينا إلى ماتحب وترضاه، ويسر لهم كل خير، واصرف عنهم كل شر، إنك سميع مجيب الدعاء يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب نسألك بعزتك وجلال قدرك وعظيم سلطانك يا مجيب الدعاء يا من لا نملك ربا سواه أدخل السرور في قلوب المغربيين.

اللهم يا رب أنصر منتخبنا المغربي يا أرحم الراحمين.

دعاء الفوز في مباريات كأس العالم 2022

اللهم يا رب إني أستودعك قلوب اللاعبين في مباريات كأس العالم، فاغمرهم بالسعادة، وأستودعك نفوسهم فجنبّها الحزْن والحزَن، وأستودعك أعمارهم اجعلها مديدة في عيشة رغيدة.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم يا رب إنك واحد أحد، فرد صمد، بيدك رزق كل أحد، اللهم ارزق صحبي السعادة في الدنيا والآخرة، واقض حوائجهم ولا تجعلها في يد أحد، هذا أجمل دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم.

يا رب، ارزق لاعبي كرة القدم الذين أحببتهم فيك من الخير أوفره، ومن العفو أعظمهُ، ومن العُمر أجمله.

اللهم يا رب اجعل خير أيام أصحابي هو اليوم الذي لاقوك فيه، اللهم إنك أرحم بهم من أمهاتهم، اللهم فحرم عليهم نارك، وارزقهم جنتك، واجمعني وإياهم يوم الدين في عليين على سرر متقابلين.

اللهم يا رب إنّا نسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أن توفق لاعبي كأس العالم، وأن تردّ إليهم عافيته، وأن تقويهم إنك أنت الرحمن الرحيم.

اللهم اكتب السعادة اللاعبين في مباريات كأس العالم وذريتهم واجعلهم قريري العين في الدنيا والآخرة يا من لا ترد الداعين.

اللهم يا رافع السماء بغير عمد نراه، ارفع مقام اللاعبين في الدنيا والآخرة، وارزقهم السعادة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون.

دعاء فوز المنتخب المغربي

يارب نسألك التوفيق لفريقنا، يارب ننشدك الفوز على الغابون اليوم.

يارب تنصر منتخبنا يارب، يارب نسألك التوفيق لفريقنا.

يارب ننشدك الفوز على الغابون اليوم.

يارب نسألك التوفيق لفريقنا.

يارب ننشدك الفوز على الغابون اليوم.

يارب تنصرمنتخبنا يارب.

يارب تنصرمنتخبنا يارب.

يارب نسألك التوفيق لفريقنا المغربي.

يارب ننشدك الفوز على الغابون اليوم

يارب تنصرمنتخبنا المغربي يارب

يارب نسألك التوفيق لفريقنا

يارب ننشدك الفوز على الغابون اليوم

يارب تنصرمنتخبنا يارب

يارب نسألك التوفيق لفريقنا المغربي يا رب.

دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم

دعاء الفوز في مباراة كأس العالم