الأب هو صاحب القلب الكبير، وصاحب الوجه النضير، الأب هو العمود الفقري للأسرة، الأمن والأمان، اللهم ارزقني بره، احفظ لنا جميع آبائنا، وبمناسبة عيد الأب، إليكم في هذا المقال أجمل دعاء للأب بالصحة والعافية:

دعاء للأب بالصحة والعافية

اللهم يا رب حرم على قلب أبي حزن الدنيا وحرم على جسده نار الاخره.

يا رب احفظ لي اب لم يقصر معي بشيء و امنحه طيلة عمر كما منحتني كل ما اريده.

اللهم أرزق ابي فوق عمره عمرا وفوق صحته عافيه ولا تحرمني من وجوده ورضاه واجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه يا رب.

اللهم أحفظ لي أبي أينما حل خطاه، اللهم اني استودعك حياته، وصحته، وسعادته، فعندك يارب لا تضيع الودائع، اللهم إني أستودعك قلب أبي من كل ذره ألم.

اللهم راحة وسعادة تلامس قلب أبي، ورحمه ومغفرة تلامس روح أبي.

يا رب ابعد عن ابي كل تعب واعطه الصحة والعافيه عاجلا غير آجلا يارب.

دعاء للاب السند

يا رب هو أبي وحبيبي وسر سعادتي، يا رب هو راحتي في هذه الحياة يارب اسعد قلبه وابعد عنه كل أذى.

اللهم أحفظ لي أبي أينما حل خطاه، اللهم اني استودعك حياته، وصحته، وسعادته، فعندك يارب لا تضيع الودائع، اللهم إني أستودعك قلب أبي من كل ذره ألم.

اللهم راحة وسعادة تلامس قلب أبي، ورحمه ومغفرة تلامس روح أبي.

اللهم اطل في عمر أبي وأرزقه الصحة والعافية والسعادة يارب اللهم امين يارب العالمين.

اللهم اجعل أبي من الضاحكين المستبشرين الغارسين، من ثمار جنتك الشاربين من حوض نبيك والمحظوظين بشفاعته يا أرحم الراحمين، يا رب.

دعاء للاب قصيرة

اللهم يا رب اجعل أبي من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب.

اللهم يا رب إنك تراه فإن رأيت والدي حزين أسعد قلبه، وإن رأيته مهموم فيارب أزح همه وإن رأيته يارب فرح فأتمم عليه فرحه.

يا رب لي أب لا قوة لي في فراقه، أسألك اللهم في كل يوم أن تطيل عمره وتلبسه الصحة والعافية. وأن ترزقني برها ربي احفظ لي أبي.

ربي اسعد أبي واستجب له كل دعاء اللهم ارح قلبه واحفظه لي، وابعد عنه كل ما يؤذيه فيُؤذي قلبي.

دعاء للاب من القرآن

اللهم حرم جسد أبي علي النار وآمنه من عذابك يوم تبعث عبادك. حتى لا تضره الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.

رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا.

رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ.

اللهمّ اجز أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار.

اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

دعاء لابي بطول العمر تويتر

رَّبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

اللهم لا تحرم والدينا من الجنة فهم لم يُحرمـونا شيئـاً في الدُنيـا.

اللهمّ اقسم لوالدي بين الاجر والعافيه واجعل ما اصابه تكَفيـراً لذنوبه وادم عليه الصحه والعافيه.

اللهم لا تختبر صَبري فيهم.

دعاء للاب الحي تويتر

اللهُم في يوم التروية أروي قبر أبي برحمتك، اللهُم آنس وحشته و أرحم غربته و أجعله آمنًا مطمئنًا إلى يوم يبعثون، اللهُم أروي ضمأه بشربة من حوض نبيك و أجعل الجنة داره وقراره واجمعني به في جنتك يا ارحم الراحمين .

دعاء للوالد بالصحه والعافيه تويتر

ربي لا تريني بـ أمي وأبي ضعفاً يبڪيني واجعلني بهم من البارين اللهم ارزقهم فوق عمرهم عمراً وفوق صحتهم عافيهۂ ولا تحرمني من وجودهم ورضاهم .

يارب أنعم على امي و ابي بالعفو والعافية وصدور من الهم خاليه .

يارب اجعل امي و ابي من السبعين الف المبشرين بالجنة .

دعاء لحفظ الأب

اللهم احفظ ابي و اسالك ان تنقص من عمري و صحتي و تزيده بعمره و صحته ابي أنت سندي عندما يسكنوني الخوف من الحياه دائماً اجدك جنبي حفظك وحماك رب السماء يا أبي.

اللهم يا رب احفظ لي شمعة قلبي وضياء عمري، احفظ لي ذلك الحب الطاهر النقي، احفظ لي أبي من كل شيء قد يمسه، قد يُحزنه، قد يُغير ملامحة، ربي ولا حياة لي دون أبي، فكُن لهُ حفيظاً وعوناً في كل طريق يسلكه.

قيل في الأب هو ذاك الذي تطلبه نجمتين فيعود حاملاً السماء، اللهم احفظ أبي لي و كل الآباء.

استودعتك يا رب ذلك الرجل العظيم الذي لا أقوى العيش من دونه، ذلك الرجل الذي يُضحي من أجلي، فاحفظهُ بحفظك وأدم وجودهُ في حياتي.

اللهم يا رب إن أبي خير مُدرسة، خيرُ مُعلم، خير مُربي، خير قدوة، وخير الرجال، فاللهم احفظهُ بحفظك، احرسهُ بعينك، وكُن لهُ رفيقاً وحبيباً في كل وقتٍ وزمان.

دعاء للاب بطول العمر والصحة

اللهمّ إنّ أهلي قد تفانوا في تربيتي، وأحسنوا معاملتي، اللهمّ أكرمهم بالعمر الطويل، وارزقهم الصّحة والعافية، وأبعد عنهم كلّ ما يؤذيهم يا رب العالمين، اللهمّ بارك لهما في أوقاتهم وأعمارهم، اللهمّ اجعلهما أصحّاء أقوياء لا يشكون مرضًا ولا يحتاجون أحدًا من خلقك، واجعلهما من أوليائك الصّالحين.

اللهمّ يا رب اجعل أعمارهم طويلة، وبارك لهما فيها، اللهمّ ارزقهم العافية والبركة، اللهمّ اجعل أعمارهم مباركة، وصحّتهم مباركة، وأفعالهما مباركة، اللهمّ احفظهم من كلّ مكروه يا عزيز يا قدير، اللهمّ تولّاهم وكن معهم واجعلهما من الذين عرفوا حدودك فأقاموها، وأذعنوا لنهيك فاجتنبوه، واستجابوا لأمرك فأطاعوك.

اللهمّ اكتب لهما الشفاء من كلّ داء، والنّجاة من كلّ بلاء، اللهمّ إنّي أستودعك أمي وأبي في كلّ وقت وحين؛ فاحفظهم اللهمّ بحفظك واكلأهم برعايتك فإنّك خير حافظًا، وأنت أرحم الراحمين.