الحصول على معدل عالي في التوجيهي يتطلب الدراسة وتنظيم الوقت والدعاء، لذا يجب الحرص على استغلال هذه الفترة وخاصة مع بداية العام الهجري الجديد وشهر محرم الدعاء للحصول على معدل عالي في التوجيهي:

دعاء للحصول على معدل عالي في التوجيهي

فيما يأتي بعض الأدعية التي يُمكن للطالب الدعاء للحصول على معدل عالي في التوجيهي:

اللهم انا نسألك لهم فهم النبيين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك انك علی کل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوکیل.

رب اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل عقدة من السنتهم يفقهو قولهم، اللهم علمهم ما ينفعهم وأنفعهم بما علمتهم وزدهم علما وفهما يا اكرم الأكرمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، حسنة وقنا عذاب النار برحمتك یا عزیز یا غفار.

اللهم وفق طالبات وطلاب الثانوية العامة یا الله، وفقهم في امتحاناتهم يا الله وسهل لهم أمرهم يا رب العالمين.

اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم وافتح لم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب.

اللهم يا معلم موسی و آدم علمهم ویا مفهم سليمان فهمهم ويا موتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم علمهم ما جهلو وذكرهم ما نسوا انا نستودعك ما قرأوا وما حفظو تعلموا فرده اليهم هند حاجتهم الیه انك علی کل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء النجاح في الثانوية العامة

اللهم يا رب إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو انزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استاثرت به في علم الغيب عندك ان تلهمني النجاح الذي يرضيني، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم إليك اقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسالتي، لا أسأل الخير إلا منك، ولا أرجوه من غيرك، ولا إياس من روحك، بعد معرفتي بفضلك يا الله.

يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم هو اسمه، لا أحد لي غيرك فاساله، ولا أثق بسو اك فامله، ولا اجعل لغيرك مشيئة من دونك اعتصمت بها واتوكل عليه، فمن اسأل أن جهلتك.

دعاء لطلاب التوجيهي 2023

اللَّهمَّ أنت ربِّي، لا إلهَ إلَّا أنتَ، عليك تَوكَّلْتُ، وأنتَ ربُّ العرْشِ العظيم.

اللهمَّ انفعْني بما علَّمتني وعلِّمْني ما يَنفعُني وزِدْنِي علمًا والحمدُ للهِ على كلِّ حالٍ وأعوذُ باللهِ من عذابِ النارِ.

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

أدعية قبل الامتحان لطلاب التوجيهي

اللهم ذكّرني إذا نسيت، وعلّمني إذا جهلت.

اللهم يسر أمري، وكن معي، وارزقني أعلى العلامات من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أخذت بالأسباب، وتوكّلت عليك، وسلّمت أمري إليك، وفّقني واكتب لي الخير وسعادة الناجحين. يا رب أنزل على قلبي الطمأنية والسكينة، وباعد بيني وبين التوتر والخوف.

رَبِّ اشرَح لي صَدري* وَيَسِّر لي أَمري* وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني* يَفقَهوا قَولي.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وعَنْ يَمِينِي نُورًا، وعَنْ يَسارِي نُورًا، وفَوْقِي نُورًا، وتَحْتي نُورًا، وأَمامِي نُورًا، وخَلْفِي نُورًا، واجْعَلْ لي نُورًا.

اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.

بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ امتحاني، اللهم امتحان هين لين. يا رب وفقني، وارزقني العلامة التي أتمناها، اللهم يا جبار الخواطر، ومجيب الدعاء، أجب دعوتي، وأجبر خاطري.

دعاء لطلاب التوجيهي بنجاح

يا رب العالمين، أنت القادر على كل شيء، فسخر لي الظروف والأسباب لأحقق النجاح الذي أطمح إليه.

اللهم اجعل هذا النجاح بداية لطريق الخير والتفوق في حياتي، واجعله نقطة انطلاق لتحقيق أحلامي وأهدافي. إنك على كل شيء قدير وأنت السميع العليم. آمين يا رب.

اللهم اجعل هذا النجاح بداية لطريق الخير والتفوق في حياتي، واجعله نقطة انطلاق لتحقيق أحلامي وأهدافي.

اللهم اجعل هذا الامتحان سهلًا عليَّ واجعل الأسئلة واضحة ومفهومة. احملني على أجنحة الملائكة الكرام وأيسر لي المسألة وأجعلها سهلة.

يا رب العالمين، أنت القادر على كل شيء، فسخر لي الظروف والأسباب لأحقق النجاح الذي أطمح إليه. وأُوكل أمري وأمور زملائي وجميع الطلاب إليك، فإنك أنت الحافظ القدير.

دعاء لطلاب التوجيهي لصديقي

اللهم ارزقنا النجاح في كل أمر، والتوفيق في كل طريق، ونوال الغاية بعد الصبر، وآتنا الدرجات العالية في الجنة يا رب العالمين.

اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واحلل عقدة من السنتهم.

دعاء لطلاب الامتحانات

اللهم ارضَ لي الخير كلّه حيث كان وأرضني به، واصرف عنّي الشرّ كلّه حيث كان واصرفني عنه برحمة من عندك يا عزيز يا جبّار، إنّك على كلّ شيء قدير.

اللهمّ لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل المحال إن شئت سهلًا يا ربّ العالمين، اللهمّ فاجعل هذا الامتحان سهلًا عليّ يا أرحم الراحمين يا ربّ العرش العظيم.

يا رب يارب اختر له ما تختار لعبادك الصالحين، وارزقه البصيرة في دينك، وافتح له فتحا مبينا، وارزقه التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت عليك، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

ربي آته أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، ولا ترده خائبا وافتح عليه فتوح العارفين.

يارب اجعل شبابه عبرة وقدوة للخير، وقوي إيمانه، وأصلح حاله وتقبل أعماله، وزد من نجاحاته.

دعاء نجاح توجيهي قصير