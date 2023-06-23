يوم عرفة هو أفضل الأيام بالنسبة للمسلمين سواء الذين يؤدون فريضة الحج أو لمن لم يؤدوها، يوم تنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويوم عظيم من أيام الله تعالى لأنه اليوم الذي تول فيه الأرحام والمغفرة وفيه استجابة للدعاء، وفيما يلي دعاء للحمل في يوم عرفة:

دعاء للحمل في يوم عرفة

اللهم اني استودعتك نفسي وجنيني يا من لا تضيع ودائعه.

يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِك أستغيثُ، أَصلِحْ لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفةَ عَيْنٍ.

رَ‌بِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّ‌يَّتِي رَ‌بَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

دعاء الحمل قبل الدورة

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

اللهم ارزقني صبيًّا وَاجعله ربِّ تَقيًًا، وَبَرًا بِوَالِدَيْهِ، وَلا تجعله جَبَّارًا عَصِيًا، لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة، ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

اللهم يا نور السموات والأرض، ويا عماد السموات الأرض، ويا جبار السموات والأرض، ويا ديان السموات والأرض، ويا وارث السموات والأرض، ويا مالك السموات والأرض، ويا عظيم السموات والأرض، ويا عالم السموات والأرض، ويا قيوم السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، احفظ لي جنيني بحفظك.

أسألك أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وارزقني الذرية الصالحة، اللهم يا ذا العرش العظيم يا قوي يا رحمن، كذلك يا رحيم يا قادر على كل شيء أنت القادر وحدك والأطباء لا يقدرون.

اللهم أنى أسألك أنت الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأسألك بأنك أنت الله ارحم الرحمين اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم. والذي إذا سئلت به أعطيت وإذا استعفيت به أعفيت وإذا استغفرت به غفرت اللهم إني أسألك بأحب الأسماء إليك.

دعاء للحمل بتوأم مجرب

يا رب يا من سمعت شكوى يعقوب، ورددت يوسف وأخاه لأبيهم يعقوب، ويا من أجبت دعوة نوح، وكشفت عن أيوب البلوى والضر، أسألك يا الله أن تنعم على بالحمل في توأم، وأن تكمل حملي وتيسير ولادتي.

اللهم يا رب يا وهاب يا رزاق يا كريم يا مجيب هب لي من لدنك ابنين صالحين توأم يا رب العالمين.

يا رب يا الله أنت الأحد الصمد ألجأ إليك وأطلب منك يا كريم أن ترزقني وتقر عيني وتبرد قلبي بتوأم واكتبهم من عبادك المؤمنين، اللهم استجب يا رحمن.

يا مالك الملك تعز من تشاء ارزقني يا رزاق وأعزني يا عزيز بتوأم واجعلهم من عبادك الصالحين.

يا كريم أنا إليك فقير ولا حول ولا قوة لي إلا بك فمنك يا الله أطلب وأنت حولي وقوتي أن ترزقني توأم واجعلهم يا الله من عبادك المؤمنين، وأن يكونوا نشأة الصالحين يا رب العالمين

ربي إني لما أنزلت إلى من خير فقير، آتني يا رحمن الذرية الصالحة واجعلهم توأم و اجعلهم لي ابنين بارين وقر عيني بهم يا رحمن

اللهم كما استجبت لنبيك زكريا استجب لي يا رحمن، ارزقني يا كريم بولدين صالحين واجعلهم توأم يا قدير.

يا من تقول للشيء كن فيكون صور ما في رحمي توأم، واجعلهم بي بارين وبك موقنين واكتبهم من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني صبيًّا حَنَانًا مِّن لَّدُنّك وَزَكَاةً، وَاجعله ربِّ تَقيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وَلا تجعله جَبَّارًا عَصِيًّا، واجعله اللهم يأخُذ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، وَآته اللهم الحكْم صَبِيًّا.

دعاء الحمل بعد صلاة الفجر

ربِ لا تذرني فردًا أنت خير الوارثين.

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.

ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

دعاء للحمل بنفس الشهر

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترزقني الذرية الصالحة.

اللهم إن كان رزقي في أعلى السماء فأنزله لي، وإن كان في باطن الأرض فأخرجه لي، وإن كانت تحول بيني وبينه الخطايا والذنوب فاغفر لي ولا تحاسبني بما فعلت وعاملني برحمتك وفضلك يا رحيم.

اللهم أنك الواحد الأحد الفرد الصمد، أشهد ألا إله إلا أنت وأن لا واهب ولا رازق إلا أنت، فاللهم خالق السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، عجل في حملي ويسر لي أمري وأزل همي وأرزقني من بطفل صالح من لدنك.

لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

اللهم إني أتوسل إلى عطفك وكرمك وجودك بأن تجعل لي طفل يبرني أنا و أبيه في كبرنا، ويستغفر لنا بعد موتنا، ويعمل صالحاً ترضاه لنا.

دعاء الأنبياء للحمل

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

دعاء للحمل أيام التبويض

لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير.

اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، زخرًا للإسلام والمسلمين.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

دعاء للحمل بعد المجامعة

اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير.

اللهم اكتب له طولَ العمر، وحُسنَ العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين.

دعاء للحمل من القران