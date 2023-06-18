وردت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الكثير من الأدعية التي يجب الدعاء بها للأموات عند موتهم خاصة في الأيام العظيمة العشر الأوائل من ذي الحجة، وفيما يلي أجمل دعاء للميت في العشر الأوائل من ذي الحجة 1444:

دعاء للميت في العشر الأوائل من ذي الحجة 1444

اللهم إنك أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

من أفضل دعاء للميت في العشر الأوائل من ذي الحجة 1444، اللهم يا رب عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم يا رب أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

اللهم إنه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك، وإكرامك، ورحمتك، وجود إحسانك.

اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينه.

اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب، وارتفع النشيج والنحيب.

اللهم ارحمنا إذا اشتدت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الروعات، وفاضت العبرات، وتكشفت العورات، وتعطلت القوى والقدرات.

اللهم ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم انظر إليه نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.

اللهم يا رب إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

دعاء لِلْمَيِّتِ في العشر الأوائل من رمضان

اللهم يا ارحم الراحمين أسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا في يوم الجمعة من شهر رمضان في العشر الأواخر منه أن تغفر لجميع من في القبور وأن ترحمهم وتعتق رقابهم من النار.

في العشر الأواخر اللهم أرحم "الاسم" واجعل قبره بردا وسلاما عدد ما رفعت الأيادي لدعائك، أسعده يا الله برائحة الجنة ونعيمها واجمعنا به يا رب العالمين على سرر متقابلين.

في العشر الأواخر من رمضان اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته واجعل قبره روضا من رياض الجنة.

اللهم في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام من العشر الأواخر اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم في العشر الأواخر من رمضان عطر قبورهم برائحة الجنة اللهم أرحم تلك النفوس الطيبة اللهم أرحمهم وأغفر لهم واجعلهم من الضاحكين المستبشرين بالجنه.

اللهم احشره مع الأنبياء و المرسلين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا.

اللهم ارحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره يارب آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم اللهم ابن لنا ولهم بيوتا في جنتك ببركة وفضل هذه العشر الأواخر من شهر رمضان.

أدعية للمتوفي مكتوبة