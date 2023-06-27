عيد الأضحى المبارك هو العيد الأكبر عند المسلمين، وهو عيدٌ تُقام فيه أَعظم وأكبر فريضةٍ عندهم وهي فريضةُ الحج، والحجّ رُكنٌ أساسيٌ من أركان الإسلام، وهو الرّكن الخامس، ويأتي عيد الأضحى المبارك في يوم العاشر من ذي الحجة من كل عام، ويأتي قبله يومُ عرفة؛ حيث يقف فيه المسلمون على جبل عرفات ليؤدوا بذلك الرُّكن الأساسي في الحج، ويَحتفلون في اليوم الذي يَليه بعيدِ الأضحى المبارك، حيث تَستمر مناسكُ الحج حتى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك.

دعاء للميت في عيد الأضحى

اللهم اني أسألك بحق فضل عيد الأضحى المبارك وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أن ترحمه رحمة الأبرار وأن تُسكنه مساكن الأخيار وأن تُدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار.

ربي أسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر لمن فقدناه وأن توسع في قبره وتُبدّل ظلمته نوراً وضيقته سِعة وأن تُدخله الجنة وتُعيذه من النار.

اللهم يا رب إن لي شخص تحت التراب أفتقده وأشتاق له عيدي معه كان يعني لي الكثير فاجعل عيده في الجنة أجمل.

اللهم يا رب ها قد اتى عيد الأضحى وفلان قد فارقنا يا رب اغفر له و ارحمه يا رب أجمعنا به في جنتك وتحت ظلك يا ارحم الراحمين.

اللهم ارحم عبدك فلان في كل عيد أضحى واعف عنه وأغفر له ووسع منزلته، اللهم اجعل قبره روض من رياض الجنة يا رب العرش العظيم.

اللهم يا رب في عيد الأضحى وأبي تحت التراب فأجعل مرقده سلاما واجعل قبره نوراً واكتب له الجنة يا رب.

يا رب في عيد الأضحى المبارك أسألك أن ترحم من غاب عنا في هذا اليوم وأن تغفر له ذنوبه وخطاياه وأن تجعل لنا لقاءً به في جنتك يا الله.

اللهم في عيد الاضحى المبارك أسألك أن ترحم ميتنا وأن تُدخله فسيح جناتك وأن تجعل قبره روضةً من رياض الجنة.

اللهم اني أسألك وأرجوك في عيدك الأكبر عيد الأضحى أن تُنزل رحمتك وعفوك على من فقدناه في العيد وهو تحت التراب وأن تعتقه من النار يا أرحم الراحمين.

عبارات للميت في العيد تويتر

اللهم ارحم من مات و اللهم إجعل قبره طريقًا ممهداً، مفروشًا بالنعيم والدعوات تصل به إلى باب الفردوس الأعلى اللهم أنزل على قبره ملائكة الرحمة، وإجعلهُ في نعيم ممدود ورحمة ونور لا ينقطع إلى يومٍ يبعثون.

يارب أعنّا على عبادتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأزل همومنا ويسّر أمورنا، وهوّن علينا مصاعب الدنيا ولا تجعلها أكبر همنا.

اللهم أرحم من كان يصوم معنا رمضان في الأعوام السابقة اللهم أغفر لهم وعوضهم بجنانك.

دعاء لابي المتوفي في عيد الاضحى

اللهم أن أبي في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم أبي ولا تعذبه.

اللهم ارحم أبي واجعل عيده في جنتك اجمل واجمعنا معه في الجنه يوم تجمع عبادك.

اللهم في هذا العيد اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

دعاء لاخي المتوفي في عيد الفطر

اللهم اني أسألك في عيد الفطر أن تسكن أخي من فقده قلبي وغاب عني تحت التراب في هذا العيد فسيح جناتك واجعل عيده في الجنة يا رب العالمين.

اللهم في عيد الفطر عطر قبر أخي برائحة الجنة، اللهم أرحم تلك النفس الطيبة برحمتك وأغفر له يا رب.

اللهم في يوم العيد المبارك أرحم أخي وأجعله ممن تقول له النار أعبر فأن نورك أطفئ ناري، وتقول له الجنة أقبل فقد اشتقت اليك قبل أن أراك، كل عام وانت في جنان الخلد.

اللهم يا رب في عيدك المبارك اجعل أخي في روضةً من رياض جنتك واغفر له وارحمه واجعله يا رب من أهل اليمين.

دعاء لجدي المتوفي في العيد

اللهمّ يا رب افسح للموتى في قبورهم مدّ بصرهم، وافرش قبورهم من فراش الجنّة.

اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابههم.

دعاء لأختي المتوفية في عيد الفطر