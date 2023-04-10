البوابة - ليلة القَدْر ليلة من الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهي غير مُحدَّدة بليلةٍ مُعيَّنة وفيه يتجه المسلم إلى الدعاء والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة، وفيما يلي دعاء للميت في ليلة القدر:
دعاء للميت في ليلة القدر
- اللهم يا رب في ليلة القدر ارحمه برحمتك التي وسعت كلّ شيء، اللهم ارحمه بعينك التي لا تنام إنك أنتَ أرحم الراحمين.
- اللهم يا رب ارحمه في قبره، وكُن أنسًا له في وحشته وغربته.
- اللهم إنه عبدك، وهو محتاجٌ إلى رحمتك، فأنتَ وحدك الغنيّ عن عذابه؛ فإن كان من الذين أحسنوا في الدّنيا فزِد من حسناته، وإن كان من الذي أساؤوا فتجاوز عنه وارحمه يا رحيم.
- اللهم اغفره ونفّس كربته في قبره، يا ذا الإحسان والجود والكرم.
- اللهم ارحمه واغفر له، واجعل أثره طيبًا، والحديث عنه حسناً.
- اللهم يا رب ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النّيران.
- اللهم برحمتك جازه بالإحسان والدّرجات العلا، وثقّل في موازينه، وأدخله الجنّة برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.
- اللهم ابنِ له بيتًا في جنتك العالية، وبرحمتك الواسعة، وارزقه أعلى درجة فيها، وارزقه نعيمًا ينعم به من كرمك ورحمتك.
- اللهم ارحمه وافسح له في قبره، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، اغفر له وتجاوز عنه.
دعاء للام المتوفية في أواخر رمضان
- اللهم يا ميسّر كل أمرٍ عسير يسر أمر أمي واشرح صدرها وأنر بصيرتها واعف عنها وعافها يا أكرم الأكرمين.
- اللهم ارحم من كانت تنتظر معنا بلهفه هذا الشهر الكريم، اللهم ارحم وجهاً مرحاً فقدناه وصدراً رحباً وقلباً رحيماً، اللهم ارحم أمي وأسكنها في رياضٍ الجنة، اللهم اجعلها في ظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب وفاكهةٍ كثيرة لا مقطوعةٍ ولا ممنوعة، اللهم نقها من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
- يا رب قد مسَّنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربي ارحم أمي وعافها وأزل مرضها وسقمها بقدرتك يا الله.
- اللهم يا رب ارحم من كانت تصوم معنا رمضان العام السابق ولم يبلغها رمضان هذا، اللهم اجعلها قبرها خير منزل لها يا أرحم الراحمين.
- اللهم يا رب في شهر رمضان الكريم أدعوك أن تغفر لأمي وأن تسكنها جنات النعيم، اللهم جازها بالإحسان احساناً وبسيئات عفواً وغفرانا، اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة يا رب العالمين.
- اللهم إني اسألك في هذا الشهر الفضيل سؤال اسألك إجابته أن تتجاوز عن سيئاتها وزد في حسناتها، وأسكنها فسيح جناتك وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعل الحسرة والألم يغلبان قلبنا، بل اجعلنا نذكرها بالخير والدعاء ونتفكر في الأجر الكبير للدعاء لها ونتعلم منها الصبر والقناعة، وارزقها الراحة والنعيم في قبرها، واجمعنا بها في جنة الخلد، إنك واسع المغفرة والرحمة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
دعاء لامي في رمضان
- يا رب ادخل شهر رمضان على أمي وأنت راض عنها واجعله شهرا تتبدل فيه ذنوبها إلى حسنات و همومها إلى افراح واحلامها إلى واقع يا رب امي الغالية.
- اللهم يا رب بلغ أمي في رمضان، وهي لا تشكو هما ولا تعبا ولا تجعل الحزن مكانا في قلبها يا رب أطل في عمرها اللهم أمي في كل رمضان.
- اللهم اني استودعك أمي و صحتها وفرحت ايامها وكل ما يسر خاطرها يا واسع الفضل ي من لا تضيع ودائعه.
- اللهم بلغ أمي رمضان وهي لا تشتكي هما ولا وجعا ولا تعبا ولا تجعل ل الحزن مكانا ف قلبها يا رب أطل في عمرها ولا تقطع صوتها من البيت وأعنها على صيامه يا رب.
- أمي الغالية كل رمضان وانتِي بخير وانتِي البركة الخير كله.
- اللهم أني اسالك في أيامك المباركة، أن تجعل أمي قريرة العين، لا تشتكي هماً ولا حزناً ولا مرضاً اللهم أنها حياتي، لا أستطيع الحياة بدونها.
- اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بارك لي في أمي، اللهم أحفظ لي أبي، اللهم هون علينا كل عسير، اللهم حقق حلمي، اللهم عونك وسندك فما لنا سواك.
- في شهر رمضان يا رب اسعد قلب امي وارح بالها واشرح صدرها وانزل الطمأنينة والسكينة عليها، اللهم اطل في عمرها على طاعتك ولا تذقنا مرارة فقدها.
- امي الغالية كل عام وأنتِ بيننا يا رب يطول بعمرك أخواتي العزيزات لا خلا ولا عدم منكن إخواني تاج رأسي وسندي ربي يحفظكم عائلتي أهلي وجميع من لهم معزه في قلبي رمضان جميل بوجودكم جميعا وربي يجمعنا ع الخير.
دعاء المتوفية في رمضان
- اللهم يا رب اغفر له واجعل رمضان شهراً مباركاً بالغفران والرحمة عليه، وتقبل ما كان له من أجر وصيام وقيام وبارك له فيها، وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن تجعل قبره مضيئ كما تجعل الليل والنهار مضيئين.
- اللهم يا رب ارحمه و اغفر له وأكرم منزله اللهم إن المتوفى في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه.
- اللهم أني اسألك بحق أيام الرحمة رحمة لتلك الروح الطاهرة، وبأيام الغفران مغفرة تغشاه غشاوة واسعة، وبأيام العتق من النار أن تجنبه وتعتق جسده منها وترزقه جنات الفردوس نزلاً، أسألك يا الله بحق شهر رمضان الكريم أن تغفر له وتتجاوز عن سيئاته، وأن تجعل قبره روضة من رياض جنتك، ولا تجعله حفرة من حفر النيران.
- اللهم يا رب اجمعني بفقيدي عند عتبات الجنة، اللهم اجمعني به مجمعاً ينسيني كل يوم مر بدونه، اللهم طيب اللقاء، وطيب الجزاء، اللهم في شهر رمضان المبارك، أكرمه وارحمه واعتقه من النار واعفوا عن كل ذنباً صغيراً كان أم كبيراً يا الله.
- اللهم دعوتك في شهرك الفضيل واسألك أن تجعله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأسكنه فسيح جناتك وقه عذاب القبر وعذاب النار، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين.
- يا رب دعوتك في شهر الرحمة والغفران والعتق من النار بأن تغفر لمتوفينا وترحمه، وتجعل قبره روضة من رياض الجنة، وتنشر عليه من نورك ورحمتك، وتعطه من الثواب والأجر ما يدخله جنتك يا رب العالمين.
- اللهّم يا رب ارحم من حنّ له القلب شوقاً وحنيناً في كل شهور رمضان، وانزل عليه نوراً من نورك، ونوّر له قبره وبشرة بروح وريحان وجنات النعيم بحق هذا الشهر الكريم.
دعاء للميت ليلة الجمعة
- اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن ترحم من فارق ديارنا، وأصبح القبر داره.
- اللهم اغفر لموتانا وموتي المسلمين وارحمهم بواسع رحمتك.
- اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم وارحمهم.
- اللهم اجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتي تقوم الساعة يا عظيم.
- اللهم في يوم الجمعة زِد من حسنات فلان إن كان من المحسنين، وتجاوز عنه إن كان من المسيئين، واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم.
- اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوب فلان، واملأ قبره بالنّور والسّرور، أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تتولّى فلانًا بمغفرتك ورحمتك، وأن تخفف عنه عذابك إن كان من المُعَذَّبين.
- اللهم في يوم الجمعة أنزل من مغفرتك ورحمتك على فلان، واجعله بمنزلة الصّالحين والصّديقين والشهداء.
- اللهم إن عبدك بجوارك وأنت يا الله خير من يكون بجوار عبادك، فاغفر له وارزقه الرضا التام عنه واجعل روحه رضيّة ومستبشرة وهانئة، وامنحه مقعدًا من نعيمك الذي لا ينفذ يا أكرم الأكرمين.
- اللهم يا رب في يوم الجمعة خفف من وحده فلان واجعل عمله الصالح أُنسًا له في قبره.
ادعية ليلة القدر مكتوبة
- اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.
- اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.
- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ.
- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.
- يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ.
- اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.
- اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا.
- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
- اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ.
- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.
- اللّهم أوردنا حوض سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، واجعله لنا شفيعا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
- اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك.
- اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين.
- اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
- اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا.
- اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.
- رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي.
- اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.
- اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)