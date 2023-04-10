البوابة - ليلة القَدْر ليلة من الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهي غير مُحدَّدة بليلةٍ مُعيَّنة وفيه يتجه المسلم إلى الدعاء والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة، وفيما يلي دعاء للميت في ليلة القدر:

دعاء للميت في ليلة القدر

اللهم يا رب في ليلة القدر ارحمه برحمتك التي وسعت كلّ شيء، اللهم ارحمه بعينك التي لا تنام إنك أنتَ أرحم الراحمين.

اللهم يا رب ارحمه في قبره، وكُن أنسًا له في وحشته وغربته.

اللهم إنه عبدك، وهو محتاجٌ إلى رحمتك، فأنتَ وحدك الغنيّ عن عذابه؛ فإن كان من الذين أحسنوا في الدّنيا فزِد من حسناته، وإن كان من الذي أساؤوا فتجاوز عنه وارحمه يا رحيم.

اللهم اغفره ونفّس كربته في قبره، يا ذا الإحسان والجود والكرم.

اللهم ارحمه واغفر له، واجعل أثره طيبًا، والحديث عنه حسناً.

اللهم يا رب ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النّيران.

اللهم برحمتك جازه بالإحسان والدّرجات العلا، وثقّل في موازينه، وأدخله الجنّة برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم ابنِ له بيتًا في جنتك العالية، وبرحمتك الواسعة، وارزقه أعلى درجة فيها، وارزقه نعيمًا ينعم به من كرمك ورحمتك.

اللهم ارحمه وافسح له في قبره، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، اغفر له وتجاوز عنه.

دعاء للام المتوفية في أواخر رمضان

اللهم يا ميسّر كل أمرٍ عسير يسر أمر أمي واشرح صدرها وأنر بصيرتها واعف عنها وعافها يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارحم من كانت تنتظر معنا بلهفه هذا الشهر الكريم، اللهم ارحم وجهاً مرحاً فقدناه وصدراً رحباً وقلباً رحيماً، اللهم ارحم أمي وأسكنها في رياضٍ الجنة، اللهم اجعلها في ظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب وفاكهةٍ كثيرة لا مقطوعةٍ ولا ممنوعة، اللهم نقها من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

يا رب قد مسَّنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربي ارحم أمي وعافها وأزل مرضها وسقمها بقدرتك يا الله.

اللهم يا رب ارحم من كانت تصوم معنا رمضان العام السابق ولم يبلغها رمضان هذا، اللهم اجعلها قبرها خير منزل لها يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب في شهر رمضان الكريم أدعوك أن تغفر لأمي وأن تسكنها جنات النعيم، اللهم جازها بالإحسان احساناً وبسيئات عفواً وغفرانا، اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة يا رب العالمين.

اللهم إني اسألك في هذا الشهر الفضيل سؤال اسألك إجابته أن تتجاوز عن سيئاتها وزد في حسناتها، وأسكنها فسيح جناتك وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعل الحسرة والألم يغلبان قلبنا، بل اجعلنا نذكرها بالخير والدعاء ونتفكر في الأجر الكبير للدعاء لها ونتعلم منها الصبر والقناعة، وارزقها الراحة والنعيم في قبرها، واجمعنا بها في جنة الخلد، إنك واسع المغفرة والرحمة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.

دعاء لامي في رمضان

يا رب ادخل شهر رمضان على أمي وأنت راض عنها واجعله شهرا تتبدل فيه ذنوبها إلى حسنات و همومها إلى افراح واحلامها إلى واقع يا رب امي الغالية.

اللهم يا رب بلغ أمي في رمضان، وهي لا تشكو هما ولا تعبا ولا تجعل الحزن مكانا في قلبها يا رب أطل في عمرها اللهم أمي في كل رمضان.

اللهم اني استودعك أمي و صحتها وفرحت ايامها وكل ما يسر خاطرها يا واسع الفضل ي من لا تضيع ودائعه.

اللهم بلغ أمي رمضان وهي لا تشتكي هما ولا وجعا ولا تعبا ولا تجعل ل الحزن مكانا ف قلبها يا رب أطل في عمرها ولا تقطع صوتها من البيت وأعنها على صيامه يا رب.

أمي الغالية كل رمضان وانتِي بخير وانتِي البركة الخير كله.

اللهم أني اسالك في أيامك المباركة، أن تجعل أمي قريرة العين، لا تشتكي هماً ولا حزناً ولا مرضاً اللهم أنها حياتي، لا أستطيع الحياة بدونها.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بارك لي في أمي، اللهم أحفظ لي أبي، اللهم هون علينا كل عسير، اللهم حقق حلمي، اللهم عونك وسندك فما لنا سواك.

في شهر رمضان يا رب اسعد قلب امي وارح بالها واشرح صدرها وانزل الطمأنينة والسكينة عليها، اللهم اطل في عمرها على طاعتك ولا تذقنا مرارة فقدها.

امي الغالية كل عام وأنتِ بيننا يا رب يطول بعمرك أخواتي العزيزات لا خلا ولا عدم منكن إخواني تاج رأسي وسندي ربي يحفظكم عائلتي أهلي وجميع من لهم معزه في قلبي رمضان جميل بوجودكم جميعا وربي يجمعنا ع الخير.

دعاء المتوفية في رمضان

اللهم يا رب اغفر له واجعل رمضان شهراً مباركاً بالغفران والرحمة عليه، وتقبل ما كان له من أجر وصيام وقيام وبارك له فيها، وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن تجعل قبره مضيئ كما تجعل الليل والنهار مضيئين.

اللهم يا رب ارحمه و اغفر له وأكرم منزله اللهم إن المتوفى في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه.

اللهم أني اسألك بحق أيام الرحمة رحمة لتلك الروح الطاهرة، وبأيام الغفران مغفرة تغشاه غشاوة واسعة، وبأيام العتق من النار أن تجنبه وتعتق جسده منها وترزقه جنات الفردوس نزلاً، أسألك يا الله بحق شهر رمضان الكريم أن تغفر له وتتجاوز عن سيئاته، وأن تجعل قبره روضة من رياض جنتك، ولا تجعله حفرة من حفر النيران.

اللهم يا رب اجمعني بفقيدي عند عتبات الجنة، اللهم اجمعني به مجمعاً ينسيني كل يوم مر بدونه، اللهم طيب اللقاء، وطيب الجزاء، اللهم في شهر رمضان المبارك، أكرمه وارحمه واعتقه من النار واعفوا عن كل ذنباً صغيراً كان أم كبيراً يا الله.

اللهم دعوتك في شهرك الفضيل واسألك أن تجعله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأسكنه فسيح جناتك وقه عذاب القبر وعذاب النار، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين.

يا رب دعوتك في شهر الرحمة والغفران والعتق من النار بأن تغفر لمتوفينا وترحمه، وتجعل قبره روضة من رياض الجنة، وتنشر عليه من نورك ورحمتك، وتعطه من الثواب والأجر ما يدخله جنتك يا رب العالمين.

اللهّم يا رب ارحم من حنّ له القلب شوقاً وحنيناً في كل شهور رمضان، وانزل عليه نوراً من نورك، ونوّر له قبره وبشرة بروح وريحان وجنات النعيم بحق هذا الشهر الكريم.

دعاء للميت ليلة الجمعة

اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن ترحم من فارق ديارنا، وأصبح القبر داره.

اللهم اغفر لموتانا وموتي المسلمين وارحمهم بواسع رحمتك.

اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم وارحمهم.

اللهم اجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتي تقوم الساعة يا عظيم.

اللهم في يوم الجمعة زِد من حسنات فلان إن كان من المحسنين، وتجاوز عنه إن كان من المسيئين، واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوب فلان، واملأ قبره بالنّور والسّرور، أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تتولّى فلانًا بمغفرتك ورحمتك، وأن تخفف عنه عذابك إن كان من المُعَذَّبين.

اللهم في يوم الجمعة أنزل من مغفرتك ورحمتك على فلان، واجعله بمنزلة الصّالحين والصّديقين والشهداء.

اللهم إن عبدك بجوارك وأنت يا الله خير من يكون بجوار عبادك، فاغفر له وارزقه الرضا التام عنه واجعل روحه رضيّة ومستبشرة وهانئة، وامنحه مقعدًا من نعيمك الذي لا ينفذ يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا رب في يوم الجمعة خفف من وحده فلان واجعل عمله الصالح أُنسًا له في قبره.

ادعية ليلة القدر مكتوبة