يُستحبّ الدعاء للمسافر عند ذهابه إلى الحجّ بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يقال دعاء لمن أراد الذهاب إلى الحج لأول مرة، ما يأتي:

دعاء لمن أراد الذهاب إلى الحج لأول مرة

حجهم يا رب العالمين، اللهم بلغنا جميعا بيتك الحرام يا كريم، اللهم بلغنا جميعًا المسجد الحرام، وحرم رسولك الكريم، إنَّه لا يقدر على ذلك غيرك، ولا يأتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله.

باب الدعاء لطلب الحج اللهم يا رب يسّر للحجاج طريقهم، واجعله حجًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا، واكتب لنا معهم زيارة قريبة يا رب العالمين.

اللهم تقبل منّا صالح الأعمال وارزقنا زيارة بيتك الحرام عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم ارزقني الذهاب إلى الحج يا رب العالمين؛ فالقلب فاض شوقًا لزيارة بيتك الحرام.

اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لكم ولنا.

اللهم احفظ لنا أهلينا واغفر لهم وتجاوز عنهم، واجعلنا لهم قرة عين واجمعنا بهم في جنتك.

في أمان الله يا مسافر إلى الحج، نسأل الله أن يتقبل منك.

ربِّ إن لي مسافراً أحبه بقدر السماء، فاحفظه بعينك التي لا تنام، وردّه لنا بالسلامة.

اللهم إنا نشتاق لأطهر بقاع الأرض فارزقنا الحج والعمرة.

اللهم إني أستودعك أغلى الناس على قلبي، فاحفظهم يا من لا تضيع عنده الودائع، وأعنهم على أداء مناسك.

اللهم إني أستودعك حجاج المسلمين، فسهّل عليهم حجّهم، وتقبّل دعاءهم، اللهم اكتب لكل مسلم لم تكتب له فرصة الحج أن يحجّ.

حفظكم الله ورعاكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

يا رب اخترتهم من بين العباد، فاقبلهم وتقبل منهم.

اللهم سلم الحجاج والمعتمرين في برّك وبحرك وجوّك، اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين. تقبل الله أعمالكم وأفعالكم بكل خير، وأعادكم إلى أهليكم سالمين غانمين.

حجا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله تعالى ولجميع المسلمين.

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