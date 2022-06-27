رسائل توديع للذهاب للحج، كلمات وداع للحجاج، دعاء للذهاب للحج، ماذا يقال للذهاب للحج ، عبارات عن الحج، كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال، والحج هو ركن من أركان الإسلام كن لمن استطاع إليه سبيلاً، تقبل الله من الجميع حجهم وصيامهم ودعاءهم وصالح أعمالهم، وكل عام وأنتم بألف خير.

رسائل توديع للذهاب للحج

بالسلامة حجاج بيت الله وهنيئاً لمن سيعود كيوم ولدته أمه.

إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة وزيارة المصطفى في مسجده.

ربي إن أحباب من حجاج بيتك هذا العام أستودعك اللهم غياهم فـ احفظهم وتقبل منهم يا رب العالمين.

اللهم تقبل منه صالح الأعمال حج مقبول وذنب مغفور بإذن الله تعالى.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك غن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

بالسلامة يا حجاج بيت الله.

كلمات وداع للحجاج

نور الله صدرك، كلما غربت الشمس والقمر وأزاح الله همك كلما حج فوج واعتمر، وجعل الله ذريتك كأبي بكر وعمر وغفر الله لوالديك على مد البصر وأكثر الله من أحبابك بعدد مخلوقاته من أجناس البشر اللهم سلم الحجاج والمعتمرين في برك وبحرك وجوك اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

يا ربّ نسألك أن تحفظ من ترك بيته وأهله وأحبّته قاصدًا اللّجوء إليك والوقوف بين يديك، فيسّر له في سفره، وهوّن عليه أداء مناسك الحج، وتقبّلها منه وأعده إلى دياره وأنت راضٍ عنه.

يا حاج جعل حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور وبتعبك مأجور وكل سنه لبيت الله تزور وحياتك كلها نور على نور .

يا زائر بيت الله العتيق اجعل كتاب الله لك رفيق واذكر ربك مع كل زفير وشهيق وقبل ما تنام ولما تفيق وطهر قلبك ولسانك من كل مالا يليق ويزول عنك كل ضيق.

دعاء للذهاب للحج

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، يا كريم العطاء، يا مجيب الرجاء، يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا ذا المن والعطاء، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تمن علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، اللهم منّ علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، اللهم منّ علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، وزيارة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمُّ السلام يا رب العالمين وارزقنا الوقوف على جبل عرفات والمبيت بمزدلفة وحضور كل مناسك الحج يا رب العالمين.

اللهم ارزقنا وارزق كل مسلم يريد أن ينال زيارة بيتك، اللهم إني أستودعك كل الحجاج المسلمين، اللهم تقبل دعائهم، اللهم اجعل حجهم سهلًا، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين إنك بالإجابة قدير.

اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضٍ عنا وارزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار وأجرنا من النار أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد لا إله إلّا أنت المنّان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيّوم أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقني زيارة بيتك الحرام عاجلًا غير آجل وزيارة قبر رسولك صلّى الله عليه وآله وسلّم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير.

اللهم تقبل منّا صالح الأعمال وارزقنا زيارة بيتك الحرام عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم ارزقني الذهاب إلى الحج يا رب العالمين؛ فالقلب فاض شوقًا لزيارة بيتك الحرام.

ماذا يقال للذهاب للحج

اللهم إني أوكلت لمن ترك أهلهم وبيوتهم لبيتك المبارك، غفر لهم الله ورحمهم ونجهم من النار رب العالمين.

الحج المبرور لا أجر إلا الجنة.

أسأل الله أن يتقبل طاعتك وحسن دعواتك ويغفر ذنوبك ويبرر حجك. الحمد لله الذي شرفك بزيارة البيت المقدس والجلوس على جبل عرفات.

ماذا يقال عند العودة من الحج

الحمد لله على كل نعمة ونعمة، الحمد لله، أشكركم جزيل الشكر، طيب ومبارك، أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا مع أهل بيتي.

حج مقبول ومجهود مشكور، أهلاً بك في بيتك وحمد الله على سلامتك.

عبارات عن الحج

حج مبرور وسعي مشكور، تقبل الله منا ومنكم.

اللهم إني أوكلت لمن ترك أهلهم وبيوتهم لبيتك المبارك، غفر لهم الله ورحمهم ونجهم من النار رب العالمين.

الحج المبرور لا أجر إلا الجنة. أسأل الله أن يتقبل طاعتك وحسن دعواتك ويغفر ذنوبك ويبرر حجك.

الحمد لله الذي شرفك بزيارة البيت المقدس والجلوس على جبل عرفات.

الحج ميلاد جديد للإنسان، فهنيئاً لمن كتب الله له الحج، وهنيئاً لمن تقبل منه.

نسألك يا رب أن تستقبل من حجاج بيتك المقدس، وتكتبهم بين عبيدك المستقبلين، وتجعلهم الحج المبرر والمغفورة.

الف مبروك عليكم حجاج بيت الله الحرام تقبل الله اعمالكم وطاعتكم ويغفر لكم ما تقدم من ذنوب وحج مقبول ومجهود مشكور ان شاء الله.

ألف مبروك لك حجاج بيت الله الحرام ييسر الله عليك ويسهل أمرك ويساعدك على أداء مناسك الحج حتى تعود إلى ما أنجبتك أمهاتك.

أسأل الله تعالى أن يرزقك ويتقبلك، وأن يجعل حجك مقبولاً وجهودك تستحق الثناء.

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رسائل تهنئة عودة الحجاج 2022