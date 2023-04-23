البوابة - الزلازل والهزات الأرضية تعتبر من الكوارث الطبيعية التي أحدثت الكثير من الدمار في العالم، الزلازل من المظاهر الكونية التي تحدث في الكرة الأرضية، وفيما يلي دعاء لمن توفى بسبب الزلزال:

دعاء لمن توفى بسبب الزلزال

اللهم يا رب أجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كانوا محسنين فزد من حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيّئاتهم، اللهمّ آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم، وفي غربتهم.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير.

اللهم أبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم وأدخلهم الجنّة، وأعذهم من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عاملهم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله.

اللهُم، اغْفِرْ لهم وَارْحَمهم، وَاعْفُ عنْهم وَعَافِهِم وَأَكْرِمْ نُزُلَهُم، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُم ، وَاغْسِلْهُم بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِم مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُم دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِم، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِم، وَقِهِم فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

اللهم صلَّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

دعاء الزلازل والهزات الأرضية إسلام ويب

اللهم فك عنا الكرب لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ادفع عنا البلاء والمحنة.

اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك.

اللهم إني استودعك عائلتي ونفسي والمسلمين يا رب ارفع عنا غضبك ومقتك.

دعاء الزلزال مكتوب

اللهم احفظهم وانت خير الحافظين.

اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.

اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

دعاء الزلزال.. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك

اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

دعاء الزلازل أهل البيت

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين.

يا رب آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

دعاء الزلزال.. أعوذ بك من شرها وشر ما فيها

تفسير حلم الزلزال في البيت للعزباء