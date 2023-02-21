البوابة - الزلازل هي اهتزازات سريعة ومفاجئة في سطح الأرض وهي ناجمة عن أسباب مختلفة، قد تكون بسبب وجود نشاط بركاني في باطن الأرض أو زحزحة الصخور في باطن الأرض، ويمكن أن تحدث الزلازل في أي وقت دون أي سابق إنذار، وفيما يلي أفضل ‎‏دعاء وقت الزلازل‏‎:

‎‏دعاء وقت الزلازل‏‎

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وادفع عنا البلاء والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبدل القلق بسكينة والهم بإنشراح الصدر، والخوف بالطمأنينة والحزن للفرح.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيِعِ سَخَطِكَ.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا.

اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي.

اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.

أفضل ‎‏دعاء وقت الزلازل‏‎، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ، وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

دعاء الزلازل تويتر

اللهم نعوذ بك من الزلازل والمحن والفتن ما ظهرمنها ومابطن ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجائة نقمتك وجميع سخطك.

الدعاء وقت الزلزال مستجاب

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك

اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحزني فرح وضيقي سعة وعسري يُسر وضعفي قوة

اللهم يا رب آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا

يا رب إني أناجيك من همي وحزني وخوفي وقلقي وألمي وكربي وجرحي وكسرتي فأغثني

أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشّياطين اللهم بدل خوفي بأمان وحُزني بفرح وهمي بفرج

ربي لجأتُ إليك بحزني، همي ضيقتي وخوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي

اللهم يا رب ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن

يا رب آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله

دعاء لموتى الزلزال

اللهمّ عاملهم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير.

اللهم أبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم وأدخلهم الجنّة، وأعذهم من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اليك نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك .

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن .

اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين .

أسباب حدوث الزلازل

10 تعليمات في حالات الزلازل والهزات الأرضية

دعاء الزلازل والهزات الأرضية‎