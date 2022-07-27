جميعنا نتعرض لضغوطات الحياة اليومية سواء في العمل أو المنزل أو مع العائلة أو من ناحية الصحة أو الرزق، والدعاء هو سلاح المؤمن ويساعدنا في الشعور براحة القلب في جميع الأوقات في السراء والضراء.

دعاء لمن ثقل قلبه،دعاء طويل يريح القلب، دعاء يشرح القلب ويزيل الهم، دعاء يريح القلب ويجلب الرزق، دعاء النفس، كل هذه الأدعية التي سوف تريح القلب من الهموم سيتم تناولها في هذا المقال.

دعاء لمن ثقل قلبه

اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

يارب لا تدع أمراً في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلماً سكن في قلبي طويلاً ٳلا ويسّرته لي.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى اللهم بشرني بما انتظره منك وانت خير المبشرين .

اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره وما أخشاه أن يكون شراً إجعل لي فيه خيراً ولا تجعلني أخشى سواك .

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ و وأنْ أعمَلَ صالحاً ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي .

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا .

الحمد لله حمد الشاكرين، والحمد لله في كل وقت وحين .

اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك و طمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني و دنياي و معاشي و عاقبة أمري عاجله و اجله .

لا إلہ إلا أنت سُبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إنى أعوذ بك من الهم و الحزن و أعوذ بك من العجز و الكسل ،و أعوذ بك من الجبن والبخل ، و أعوذ بك من غلبه الدين و قهر الرجال..

آستغفرآلله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ..

اللهُمَّ ! إِنَّي أسألُكَ من خَيرِ ما سَأَلَكَ مِنهُ نَبيُّكَ مُحمدٍ، وأعوذُ بِكَ من شَرِّ ما اسْتعاذَ مِنهُ نبيُّكَ مُحمدٌ .

اللهمُ علقَ قلوبنا ؛ بالصلاةُ، وَبِالقران، وَبالذكر ، وَابعدناْ عن دروُب الخَيباتِ، وَارزقنا الثباتُ حتى نلقاك.

سُبحَان الذي إذا ذَكرتَهُ ذكَرَك، وإن شكَرتَهُ زآدَك، وإن توكّلت عليه كفَاك ، سُبحانَ الله وَبِحمدِه، سُبحَانَ الله العَظِيم.

يا خالقي إني وكلتك أمري و إستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي .

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

اللهمَّ أنت الملكُ لا إله إلا أنت، أنت ربى وأنا عبدُك، ظلمتُ نفسي واعترفتُ بذنبي، فاغفرْ لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت .

سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله، ۈالله اكبر.

يا رب طهر قلبي من كل ضيق ويسر أمري في كل طريق ربي إنك أعلم بما يحمله قلبي فأرزقني بما تقسمه لي من خير.

اللهم نولني مرادي، ويسر لي أمري في الدنيا والاخره، اللهم امين يارب العالمين .

اللهم أني اسألك توفيقاً في طريقي وراحةً في نفسي وتيسيراً لأمري .

اللهُم اهدِنِي لأَحسَنِ الأَخلاقِ، فَإِنهُ لا يَهدِي لأَحسَنِهَا إِلا أَنتَ، وَاصرِف عَنِّي سَيئهَا لا يَصرِفُ عَني سَيئهَا إِلا أَنتَ .

فوضت أمري لمن لا ينسى من ذكره ولا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله .

حسبي الله الكافي حسبي الله المعافي اللهم ابعد عنا الهموم والكرب وعافنا في انفسنا وقلوبنا وزين بالايمان أيامنا .

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ(سورة الحج، 35 ) .

دعاء طويل يريح القلب

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

دعاء يشرح القلب ويزيل الهم

اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهاده، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا، اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهاده، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين.

دعاء يريح القلب ويجلب الرزق

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

دعاء النفس

بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.

اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر، وجازوا شديد العقاب، وعبروا جسر الهوى.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربي استودعتك كل دعاء دعوته إليك وكل ما فاضت نفسي به وكل رغبة عجزت ان اصيغها لك في دعاء فافرحني باستجابه منك عاجلا غير اجل.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز، ولا فاضح.

دعاء لتحقيق حلمي

أدعية مستجابة للنجاح في الامتحان