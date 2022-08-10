لقد بدأ العد التنازلي عن إعلان موعد نتائج التوجيهي 2022، ولأن الدعاء من الأساسيات الثابتة لتحقيق الأهداف والتي تساعد على الوصول إلى للنجاح التي يتم السعي إليها، فإننا نضع بين أيديكم بعض الأدعية وأهمها، دعاء النجاح في التوجيهي، دعاء لاخي توجيهي، دعاء لطلاب التوجيهي 2022،دعاء لطلاب التوجيهي تويتر.

دعاء النجاح في التوجيهي

اللهم هبهم علماً ينتفعوا به، وعملاً يقربهم إليك، وهبهم صبراً وثباتاً في الدين. كذلك اللهم أجعل امتحانات المسلمين تتوج بالفوز بعد كل عناء، اللهم آمين.

يا منجى من المهالك نجينا من كل هالك.

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.

اللهمّ ارضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت.

اللهمّ إنّا نسألك عملاً باراً، ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً.

‏اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

اللهمّ إنّي أسألك أن تبارك في نفسي، وفي سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خلقي، وفي خُلُقي، وفي أهلي وفي محياي، وفي مماتي، وفي عملي، فتقبَّل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. ‏

اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

أدعوك يا من تجيب دعوة الداع إذا دعاك، يا من لم ترد أحد من خلقك، إذا رفع طالب يده بأن تيسر أمره.

أدعوك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق طلاب الثانوية العامة، واعطهم مرادهم.

يا رب فرح قلوبنا بنجاحهم يا رب ولا تحرمنا من لذة الفرح بنجاحهم يا رب. اللهم تقبل يا كريم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. يا منجى من المهالك نجينا من كل هالك.

اللهم بيديك كل الأمر، فلا تكلهم لغيرك، لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم اعطي كل واحد منهم ما يتمنى، اللهم وفقهم جميعاً غداً في الامتحانات، أنت أدرى بحالهم يا أكرم الأكرمين.

بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضّني بقضائك، وبارك لي فيما قُدّرَ لي.

اللهم إني أسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى، اللهمّ ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

دعاء لاخي توجيهي

﻿اللَّهم وفق أخي، وسهّل عليه اختباراته بعونك وقدرتك، وسهّل له كل ما هو صعب. اللَّهم إنَّك المُعز فمن اعتز بك لن يذل، وأنت الهادي فمن يهتدي بك لن يضل، اللَّهم يا قوي ويا ناصر من استقوى بك، أسألك يا ربنا أن تسلل سخيمة قلبه وأن تشد من عزيمته.

يا مالك الملك وفق أخي في دراستة واسعده واجعل حياته المقبله أسعد مما مضى.

اللهم يومًا مباركًا لاخي حبيبي، اللهم وفق أخي واكفه شرَّ كل ذي شر و رد كيد من يريد لاخي شر كيده في نحرة.

إلهي أخي ولاشي سوى قلب أخي، إلهي ارزقه النجاح و وفق خطاه أينما ذهب، إلهي احفظه بقدر حبي له.

اللهم بعدد قطرات المطر وفق أخي في حياته كلها وفي دراسته.

اللهم بقدر اشتياقي لنجاحة وفقه يا الله، واحفظه بعينك التي لا تنام.

اللهم وفق أخي في حيآته وسهل عليه أموره و حقق مايتمناه وآجبره جبراً يتعجب لهُ أهل السماء والأرض.

يا رحيم يا الله وفق أخي و سهل عليه اختباراته حق الجامعة،وسهل علية كل ما هو صعبت نفسه حلها.

اللهم رب المشرق والمغرب وفق اخي و افتح ع قلبه و نور بصيرته ولا تضيع له تعباً و سخر له من حيث لا يحتسب عوناً.

يا عظيم في هذه الساعة المباركة وفق اخي بالنجاح في دراستة وامتحاناته وحياته كلها.

دعاء لطلاب التوجيهي 2022

اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علّم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريباً غير بعيد ويا شاهداً غير غائب ويا غالباً غير مغلوب صلّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً.

اللهم يا عليم، يا كريم، يا رؤووف، يا ذا العزة والجبروت، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العزٌة و الجبروت، يا مالكَ الملكِ و الملكوت، يا ذا العرش المجيد يا فعال لما ترييد، وفّق طالبات وطلاب التوجيهي اليوم وفي جميع الأيام في هذه السنة، اللهم سهّل لهم ويسّر عليهم ولا تصعّب عليهم مسألة، اللهم افتح على قلوبهم و اربط على صدورهم بحفظك، اللهم افتح على عقولهم فتوح العارفيين، واحلل عقدَةَ ألسنتهم، وافتح على عقولهم فتحاً مبيناً، اللهم ادخلهم مدخل صدق و أخرجهم مخرج صدق و اجعل لهم من لدنك سلطاناً مبيناً،اللهم انا نستودعك كل شيء درسوه وحفظوه وفهموه فرُدَّ إليهم يا الله عند حاجتهم إليه رداً جميييلاً، اللهم أرزقهم التوفييق والنجاح وسهل أمرهم واجعل البسمة تغمر محيّاهم بعد الخروج من الامتحان، يااارب العاالميين،آمين.

اللهمّ اجعل لي نوراً، وفي قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي شعري نوراً، وفي عظامي نوراً، وفى دمي نوراً، ونوراً من خلفي، ونوراً من أمامي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من تحتي، ونوراً من فوقي، اللهمّ زدني نوراً، واجعل لي نوراً.

اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)،ارزقني من لدنك علماً يقربني إليك، اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علماً وعملاً وفقهاً وإخلاصاً في الدين.

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

دعاء لطلاب التوجيهي تويتر

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً.

رب اشرح لى صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي بسم الله الفاتح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً يا أرحم الراحمين.

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