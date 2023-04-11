البوابة - ليلة القدر خير من ألف شهر، وفيها مستجاب الدعاء، وعلى كل مسلم أن يستغلها في الإكثار من الطاعات والعبادات، لذا سنتناول فيما يلي دعاء لنفسي في ليلة القدر 2023 في هذه الليالي العظيمة:

دعاء لنفسي في ليلة القدر 2023

دعاء لنفسي في ليلة القدر 2023، اللهم يا رب ان كانت ليلة القدر أكتبني من أهل الفردوس الأعلى وأكتب لي مغفرة للذنوب، واجعلني اللهم من عتقاء النار، وارزقني في دنياي رزقاً حالاً يرضيك ويكون طريقي الى الجنة.

اللهم يا رب اعتقني ووالدي وجميع المسلمين من النار اللهم وفقني لقيام ليلة القدر واجعلني فيها من المقبولين.

اللهم يا رب اجعل رمضان هذه السنة أجمل من أي رمضان مر في حياتي اللهم أكتب لي فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار ووفقني لأعانق فيه ليلة القدر.

اللهم أجعل لي فيما احب نصيب بحق ليلة القدر.

اللهم اشملني ب رحمتك وعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك اللهم اجعل لي ولوالدي والمسلمين أجمعين نصيب من ليلة القدر اللهم أني أسألك الأنس بقربك.

اللهم تغمدني في ليلة القدر بسابغ كرمك واجعلني فيها من أوليائك واجعلها لي خيرا من ألف شهر مع عظيم الأجر و كريم الذخر.

اللهم أني أدعوك بمثل ما دعاك الداعين في ليلة القدر عند بيتك الحرام فإن استجبت لهم فاقبلني معهم برحمتك.

إلهي يا رب أدعوك دعاء الخاضعين وأسألك سؤال المنيبين أن توفقني في هذه العشر الأواخر بليلة القدر وتجعل لي من كل همٍ فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً ومن النار النجاة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر غير لي أقداري إلى الأفضل و وفقني وحقق لي ما أتمناه يا كريم وأعف عني وارزقني الرزق الكثير الطيب وبارك لي في ما أعطيتني واصلح حالي في ديني ودنياي يا رب العالمين.

إلهي إني أتضرع إليك راجياً رحمتك وغفرانك في هذه الليلة المباركة، اللهم تجاوز عنا ما مضى وتقبلنا فيما هو آت وارحمنا واعفو عنا وأسعد قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كربنا واجعلنا بحق هذه الليلة الفضلة من المقبولين.

يا رب بشرني في ليلة القدر بما أنتظره وبشر احبتي بما ينتظرونه وانت خير المبشرين اللهم بحجم جمال الجنة اجعل لي ولأهلي ولأحبابي نصيب منها.

اللهم يا رب في ليلة القدر اجعلني ممن تتحقق امنياتهم وتصفو حياتهم وممن تقول لحاجاتهم كن ف تكون.

ما هو أفضل دعاء يقال في ليلة القدر؟

عن عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان أصحاب النبي ﷺ، وكان السلف بعدهم، يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير.

هل يستجيب الله الدعاء في ليلة القدر؟

نعم، يستجيب الله الدعاء في ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، آخر الليل فيها وقت إجابة، وهي خير من ألف شهر بالدعاء فيها، وفي بالبركة التي تحصل بها، كما قال تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة".

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