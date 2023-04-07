البوابة - يوجد الكثير من الأدعية التي يستحب للمسلم أن يدعو بها لنفسه يوم الجمعة وكل يوم، ويوم الجمعة من افضل أيام الأسبوع وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء ، لذا يجب علينا أن نحرص على استغلال هذا اليوم ونكثر من الدعاء لأنفسنا:

دعاء لنفسي في يوم الجمعة

اللهم يا رب العالمين أسألك أن تكرمني بالخير وأن تعينني على قضاء حوائج الدنيا والآخرة، اللهم تقبل مني صلاة الجمعة في هذا اليوم واجعلني من عبادك المقبولين عندك يا رب العالمين.

اللهم يا رب العالمين أسألك أن تكرمني بالخير وأن تعينني على قضاء حوائج الدنيا والآخرة، اللهم تقبل مني صلاة الجمعة في هذا اليوم واجعلني من عبادك المقبولين عندك يا رب العالمين

ربي في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أسألك نعيمًا لا ينفد يوم القيامة، وأسألك سعادة عظمى لا مثيل لها في الحياة الدنيا، وأسألك النجاة من عذاب القبر، وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

اللهم يا مجيب دعوة المضطرين، أسألك أن تجعل لي من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا، اللهم أعني على فعل أعمال الخير كلها، وأكرمني بكرمك وعاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله، فأنت أهل التقوى والعفاف يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إنّا نسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

الحمد لله الذي لا يرُجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المُجير فلا تُضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، اللهم ارحمنا برحمتك يالله.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب