تزامناً مع اقتراب موعد زفاف ولي العهد الأردني سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآميرة السعودية رجوة آل سيف على في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ، نقدم لكم دعاء لولي العهد الأمير الحسين بن عبدلله الثاني:

دعاء لولي العهد الأمير الحسين بن عبدلله الثاني

اللهم احفظ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني واحفظ ملكنا عبدلله الثاني حفظهم الله من كل مكروه وشر.

اللهم احفظ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني اللهم واحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها واحفظ أردنا الغالي وأمتنا الإسلامية.

اللهم وفق الملك عبدلله الثاني وولي عهده وأعزهم بالإسلام واجعلهم سببًا في نصرة الإسلام والمسلمين وقوتهم وتقدمهم على غيرهم.

اللهم زد وبارك في النعم والأمن اللهم اعز الملك وولي العهد الأمير الحسين بن عبدلله الثاني اللهم احفظ الوطن وأهله.

اللهم أعز الملك وولي عهده الأمير الحسين بعزك وانصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأحفظهم بحفظك اللهم من كادهم فكده ومن مكر بهم فأمكر به واذله واجعل تدبيره تدميرا عليه وانزع أمنه وصحته وأزل دولته اللهم ان الاعداء تكالبوا علينا اللهم احصهم عددا ولاتبقي منهم أحدا.

اللهم وفق الملك عبدلله الثاني وولي العهد الأمير الحسين اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم احفظهم وارزقهم البطانة الصالحة.

اللهم احفظ الملك عبدلله الثاني وولي العهد الأمير الحسين ووفقهما لما تحبه وترضاه وسدد خطاهما وبارك لهما واجزيهما عنا خير الجزاء اللهم خذ بيديهما واحرسهما بعينك التى لا تنام.

دعاء للملك عبدلله الثاني وولي العهد الأمير الحسين