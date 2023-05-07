يمكن للمسلم الدعاء لأهل الأردن بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من صيغ الأدعية التي تناسب الحال، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها لأهل الأردن ما يأتي:

دعاء لأهل الأردن

اللهم إني أستودعك الأردن رجالها ونساؤها، شبابها وفتياتها، أطفالها وشيوخها، اللهم إني أستودعك ممتكلاتها ومبانيها، اللهم إني أستودعك أراضيها وخيراتها، اللهم إني أستودعك أمنها وأرزاق أهلها، اللهم إني أستودعك حدودها وجنودها.

يا رب فاحفظهم بحفظك يا من لا يضيع عنده الودائع، اللهم آمين.

دعاء للاردن والملك

يا رب يا الله أسألك أن تجعل وطني في أمنك وأمانك ورعايتك، اللهم اجعله خير البلاد واجعلنا فيه خير العباد.

اللهم احمي الأردن ومليكه.

اللهم أحفظ الأردن واجعله آمنا مستقراً وأحفظ ولاة أمره وعلمائه والصالحين من أهله، اللهم أكفنا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا شر الأشرار وحقد الخونة الفجار، اللهم وأجمع كلمتنا على الحق والعز يا رب العالمين.

اللهم يا رب أكتب لهذه البلاد كل الخير وسدد الرأي واجمع الشمل ووفق قادتنا وكون لهم عونا ودائما تلاحمنا مصدر قوتنا أبناء الوطن صفا واحدا ودرعا مهيبا يقف صامدا في وجه كل عدو وخائن.

دعاء لحفظ الأمن والامان

اللهم إنَّا نسألك الأمن والأمان، وأن تديم علينا عزَّتنا وأمننا يا رب.

اللهم من أراد بالإسلام وبلاده سوءاً، فأشغله بنفسه يا الله.

دعاء لحفظ المسلمين

اللهمّ أصلح دِيننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دُنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كلّ خيرٍ.

اللهمَّ احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين.

اللهم يا رب إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب، ونصيباً من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين.

شعر دعاء للوطن

بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي عشقت لأجلك

كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي ومن هام فيك أحب الجمال

وإن لامه الغشم قال: بلادي لأجل بلادي عصرت النجوم وأترعت

كاسي وصغت الشوادي وأرسلت شعري يسوق الخطى بساح الفدا

يوم نادى المنادي وأوقفت ركب الزمان طويلاً أُسائله عن ثمود وعاد

وعن قصة المجد من عهد نوح وهل إرم هي ذات العماد؟ فاقسم هذا الزمان يميناً وقال: بلادي دون عناد

دعاء للوطن اليمن

يا الله يا حافظ البلاد والعباد، اللهم أدم عز وطني واحفظ له أمنه، اللهم بارك له في حكامه ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين.

اللهم من أراد لليمن بخير فوفقه لكل خير ومن أراد لليمن بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره ولا تمهله بين يومه وأمسه.

دعاء لليمن قصير، اللهم يا خير حافظًا، أسألك ربي أن تحفظ وطني الغالي من الفتن، وأن ترد عنه كيد الأعداء، وأن تجعل أهَلْه آمنين في رحمتك يا رب العالمين.

اللهم احفظ اليمن واجعلها بلدًا آمنة لكل من فيها، ولا ترينا فيها أي مكروه يا الله يا رب العالمين.

دعاء للوطن سوريا

اللهم انصر المسلمين في أرض سوريا وحكم فيهم شرعك واكفهم شر كل طاغية جبار.

يا ربِ انصر إخواننا وأهلنا في سوريا و لا تنصر عليهم، ربِ ثبت أقدامهم وارحمهم.

اللهم إنا نسألك و نتوسل إليك بأسمائك الحسنى، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نسألك اللهم أن تصل و تسلم و تبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بقدرتك، التي قدرت بها على جميع خلقك، نسألك اللهم أن ترحم أهل سوريا وفلسطين.

دعاء للوطن

اللهم جَنِب وطني الفِتن ما ظهر منها وما بَطَن.

اللهمّ يا رب يا خير حافظ، نسألك ربّنا أن تحفظ وطننا الغالي من الفِتن، وأن تردَّ عنه كيد الأعداء، وأن تجعل أهلَه آمنين في رحمتك يا ربّ العالَمين.

نسألك يا ربّ أن تحفظ هذا البلد من شَرّ الفتن، وأن تجمع شَمل شَعبه، وأن تُؤيِّدهم بنصر من عندك يا ربّ العالَمين.

دعاء لأهل نابلس

دعاء لأهل غزة