دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023 هو ما يبحث عنه المسلمون مع اقتراب موعد ليلة الإسراء والمعراج والتي تصادف 18 فبراير 2023، وهي مناسبة مباركة تحُل علينا حدثت في منتصف فترة الرسالة الإسلامية ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة.

الدّعاء في ليلة الإسراء والمعراج من العبادة المستحبة وهي أفضل الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت في قبره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدّعاء للأموات وخاصّةً الآباء والأمّهات، ومن خلال موقع البوابة سيتمّ تقديم دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023، وكل عام وأنتم بخير.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023

يصادف موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 يوم الاثنين الموافق 23 رجب 1444 هجري، الموافق 18 فبراير 2023.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023

يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

اللَّهُمَّ يا رب إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ».

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

أدعية تقال في ذكرى الإسراء والمعراج

ربنا تقبل منا غنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

ربنا غننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ربنا افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا.

دعاء لابي المتوفي في ليلة الإسراء والمعراج

اللهم ارحم أبي في هذه الليلة رحمةً لو وزعت على أهل السماء والأرض لكفتهم، اللهم اعف عنه وأكرمه وأكرم نزله، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وجيرانًا خيرًا من جيرانه، لا إله إلا أنت سبحانك.

اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم أسألك بعزّتك وجلالك، وبجاه النبي الأعظم الذي أسريت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والذي أُعرج به إلى السماء السابعة، أن ترحم والدي في قبره، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.

دعاء لأمي المتوفية في ليلة الإسراء والمعراج

اللهمّ يا رب إن أمي قد صارت في ذمّتك، فاجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ وسّع مدخلها ولا تحرمها المغفرة والعفو يا عفّو يا غفور.

اللهمّ اغفر لأمي وارحمها وعافها واعفُ عنها، وتولّها في عبادك الصّالحين يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وأبناً خيرًا من أبنائها، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، اللهمّ إنّ أمي ارتحلت من هذه الدّنيا، وصارت في ذمتك وحبل جوارك، فتغمّدها في رحمتك الواسعة، ونجّها من العذاب وأدخلها الجنّة وارفع درجاتها يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

دعاء للميت في ليلة الإسراء والمعراج

يا ربّ العالمين، يا رحمن يا رحيم، اللهمّ اجعل لفقيدنا نورًا في قبره لا ينطفئ، ومدّ له فيه مدّ البصر، واجعل عمله الصّالح أنيسًا له، وأفسح له في قبره وقه الوحشة والغربة، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهمّ يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، اغفر لموتانا وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم، وأدخلهم في رحمتك في عبادك الصّالحين، اللهمّ نجّهم من فتنة القبر وعذاب القبر وضيقه، آمين.

اللهمّ في هذه اللّيلة العظيمة الّتي أسريت فيها بعبدك إلى المسجد الأقصى بقدرتك العظيمة، أسألك أن ترحم ميّتنا وتغفر له، وأن توسّع مدخله، وأن تعفو عن خطاياه وتمحها، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج 2023

اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

دعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج

اللهم يا رب نسألك بكلّ اسمٍ هو لك أن تجعلنا في الحياة الدنيا من الذين يعملون ما يقولون، ويخلصون في أعمالهم لوجهك الكريم، فتقبل منهم ما عملوا وتجزيهم خير ما أنت مجزي به عبادك الصالحين يا رب العالمين.

يا ربّ أسألك باسمك الأعظم أن لا تدع لي من الذنوب كبيرًا أو صغيرًا إلا وغفرته لي، وأسألك أن تفرج عني الهموم والغموم، وأن تصلحني إلى أحسن الأحوال يا رب العالمين.

إلهنا نسألك أن تبدّل الحال إلى أفضل الأحوال، اللهم اجعل أيامنا كلّها سعادة، واصرف عنّا شرّ الأسقام والأحزان، وابسط لنا من الخير والرزق الوفير واستعملنا بما يرضيك عنا يا رب العالمين.

اللهم يا رب أعذ قلوبنا وأنفسنا من همسات الشياطين، اللهم إنّا نعوذ بك من نفخهم ونفثهم وهمزهم.

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