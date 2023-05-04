وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الأدعية للميت ليلة الخميس، ومن هذه الأدعية:

دعاء ليلة الخميس للميت

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

دعاء ليلة الخميس للميت، ‏اللهم يا رب إنا نسألك زيادة في الدين، وشهادة عند الموت، وتوبة قبل الموت، وسعة في الرزق، وصحة في الجسد، وبركة في العمر، ونصيباً من الجنة، وأماناً من العذاب، وعفوا عند الحساب، ومغفرة بعد الموت.

دعاء للميت في قبره

اللهمَّ اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعله روضةً عليه مستبشراً بلقائك لا إله إلّا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن يُنيب.

اللهمَّ يا رب اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوّر له فيه.

اللهم في ليلة الجمعة ارحم موتانا

اللهم في ليلة الجمعة ارحم موتانا وموتى المسلمين، وإني اسألك يا رب غيثٌ من سحائب مغفرتك ورحمتك وعفوك لمن فاضت روحه، وبلل عطشه من نهر جنتك ومتعه بنعيمها إلى يوم القيامة.

اللهم يا رب إني أسألك لمن هم تحت التراب في هذه الليلة المباركة الرحمة والغفران وأن تُسكنهم أعالي الجنان وأن تحشرهم مع زمرة المتقين وأهل الإيمان.

يا رب هذه ليلة الجمعة أسألك أن ترحم من فقدناه بيننا وهو يتلحف التراب، اللهم أنزل عليه الرحمة والعفو والمغفرة وأسكنه في رياض الجنة يا أرحم الراحمين.

يا الله إنَّ في أحد القبور تسكُن انسانة عزيز على قلبي فأسألك في ليلة الجمعة هذه أن تغفر لها وترحمها وتُكرم نُزلها وأن تجمعني بها في جنات النعيم.

دعاء للميت يوم الجمعة أبي

اللهمّ ارحم أبي واغفر له، واحشره يوم البعث مع الصّالحين والصّدّيقين والشّهداء، اللهمّ أدخله الجنّة دون حسابٍ أو سابقة عذاب، اللهمّ لا تؤاخذه بما كسب في دنياه واغفر له كما غفرت لكثيرٍ من عبادك الضّعفاء، آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لأبي وترحمه وتعفو عنه وتكرم نزله وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

اللهمّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعّالٌ لنا تريد، أسألك برحمتك الّتي وسعت السّماوات والأرض، اللهمّ أبي قد ارتحل من الفانية إلى الآخرة الّتي لا فناء بعدها.

دعاء للميت يوم الجمعة أمي

اللهم أعف عن أمي وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يارب العالمين، اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلوبنا اللهم ارحمها فهي أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهاُ وَارْحَمْهُا ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

اللهم يا رب أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك ، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك .

اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة ، اللهم لا تطفىء نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها.

دعاء للميت ليلة الجمعة تويتر

اللهم أرحم من كان يصوم معنا رمضان في الأعوام السابقة اللهم أغفر لهم وعوضهم بجنانك .

اللهم ارحم من مات و اللهم إجعل قبره طريقًا ممهداً، مفروشًا بالنعيم والدعوات تصل به إلى باب الفردوس الأعلى اللهم أنزل على قبره ملائكة الرحمة، وإجعلهُ في نعيم ممدود ورحمة ونور لا ينقطع إلى يومٍ يبعثون.

يارب أعنّا على عبادتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأزل همومنا ويسّر أمورنا، وهوّن علينا مصاعب الدنيا ولا تجعلها أكبر همنا.

ليلة الجمعة للأموات