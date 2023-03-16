البوابة - الدعاء هو عبادة عظيمة ومستحبّة في كلّ وقت، ويُسنّ للمسلم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في جميع الأوقات سواء السرّاء والضرّاء، وفيما يلي دعاء يوم الخميس مكتوب:

دعاء يوم الخميس مكتوب

لا إله إلا الله الكريم الحليم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله.. رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم.

اللهم إنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك.. أسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي.

يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

‏اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وشهادة عند الموت، وتوبة قبل الموت، وسعة في الرزق، وصحة في الجسد، وبركة في العمر، ونصيباً من الجنة، وأماناً من العذاب، وعفوا عند الحساب، ومغفرة بعد الموت.

يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك، أن تقضي حاجتي، وهي "يتم ذكر الحاجة المطلوبة".

دعاء يوم الخميس مفاتيح الجنان

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك "4 مرات".

اللهم عافني في بَدَني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر ، والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت "3 مرات"

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك أَمَتُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دعاء يوم الخميس قبل المغرب

أَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِمَاً بِقُدْرَتِهِ، وَجآءَ بِالنَّهارِ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ، وَكَسانِي ضِيآءَهُ وَآتانِي نِعْمَتَهُ.

دعاء الفرج يوم الخميس

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم إنى أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يا رسول الله، إنى أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.

دعاء ليلة الخميس وليلة الجمعة

اللهم يا رب في مساء يوم الخميس وليلة الجمعة أسألك وأنت أكرم مسؤول أن تجعلني من الذين يواظبون على العمل بمقتضى كتابك وسنة نبيك وأنت القادر على كل شيء يارب.

اللهم يا رب أعني على فعل الخيرات وأعني على ترك المنكرات وأعني على محبة ومساعدة المساكين في كل مكان ربي افضل بركاتك على سائر المسلمين في هذا العالم يا كريم.

دعاء يوم الأربعاء مكتوب

دعاء يوم الثلاثاء مكتوب