البوابة - دعاء ليلة القدر لأمي المتوفية هذا ما سيتناوله موضوع هذا المقال، حيثُ تمتلك الأم أصدق عاطفة، وفقدان الأم كفقدان الروح للجسد فلا يبقى للحياة طعم أو لون دونها، وفي رمضان يقوم الكثير من الناس بالدعاء والتضرع لله بطلب الرحمة لمن رحل عنهم وخاصة عندما تختلط مشاعر الاشتياق للأم، لذا يهتم موقع البوابة بتقديم مجموعة أدعية للأم المتوفية في ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر لأمي المتوفية

اللهم يا رب في ليله القدر من رمضان ارحم امي وادخلها في واسع رحمتك، اللهم يا رب نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب.

أدعية لامي المتوفية في رمضان، اللهم يا رب بفضل وبركة ليلة القدر وبركة ليالي العشر الاواخر من رمضان ارحم أمي الراحلة إليك واغفر لها واجعل قبرها نوراً واسعاً رحباً، اللهم واجعلها أسعد خلقك في قبرها وظللها بظلك تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا، اللهم تقبل من أمي أعمالها صغيرها وكبيرها، اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأكرمها بالفردوس الأعلى من الجنة يا كريم بفضل ليله القدر يا رب.

اللهم يا رب ارحم امي و اغفر لها و اجعلها من اهل الفردوس الأعلى بفضل هذه الليلة المباركة في شهر رمضان ليلة القدر، هذا أفضل أدعية لامي المتوفية في رمضان.

اللهم يا رب اجعلها ليلة قدر واجعل أمي من أسعد السعداء في قبرها، اللهم أرزقها الفسحة والضياء وانسها بالقرب إليك يا رب العالمين، اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك امنه مطمئنة، اللهم أرحمها رحمة تسع السماء والأرض يا كريم.

اللهم بحق ليلة القدر استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم ارحم امي واجمعنا بها في الجنة ونعيمها.

اللهم أن كانت هذه الليلة ليله القدر فلا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها، واسألك بأن ترحم أمي وتغفر لها حتى لا يبقى لها ذنب ووسع مدخلها وتغسلها بالماء والثلج والبرد وطيب مشهدها وتجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

اللهم في ليلة القدر اغفر لامي وارحمها وعافها واعفو عنها اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من أهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم يا رب اغفر لأمي وأرحمها وعافها واعفوا عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدل أمي دار خير من دارها واهلا خير من أهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر وعذاب النار بقدر ما رفعت لك الايدي في هذه الليلة المباركة بدعاء، اللهم ارحم امي بفضل ليله القدر عندك يا رب.

دعاء للام المتوفية في أواخر رمضان

اللهم يا رب دعوتك في شهرك الكريم كما أمرتني فاستجب لي واغفر لأمي وارحمها واعف عنها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ونور لها فيه بنور وجهك، واجعلها في جنتك منعمة مع زمرة الصالحين، يا رب العالمين.

اللهم ارحم والدتي المتوفاة عند وأسكنها فسيح جناتك، وأنر قبرها بنور من نورك، واجعلها في عليين درجتها، واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها، يا رب العالمين.

اللهم ارحم والدتي واغفر لها، واجعلني أكثر في ذكرك وعبادتك، وأجعل قيامي شفيعًا لها يوم القيامة، واجعله نورًا يضيء في قبرها، يا رب العالمين.

دعاء لامي المتوفية في يوم الجمعة من رمضان يا رب اللهم بحق يومك المبارك في شهرك الكريم اسألك أن ترحم والدتي المتوفية وتغفر لها وتتجاوز عن سيئاتها وتسكنها فسيح جناتك وتعنا على ذكرها بالدعاء في الدنيا، وأن تجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وتجعلها من أهل الفردوس الأعلى في الجنة، وترزقنا الصبر والاحتساب في فراقها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين.

دعاء ليلة القدر لأمي المتوفية مكتوب 2023

دعاء للام المتوفية في اخر رمضان، اللهم يا رب بحق ليالي رمضاني الفضيلة ارحم أمي واجعلها من أهل الجنة ومن الفرحين، يا رب العالمين.

اللهم في هذه الأيام الفضيلة وفي شهر رمضان المبارك أسألك أن تغفر لأمي وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعلها من عتقائك من النار يا رب العالمين.

اللهم ارحم والدتي واغفر لها، واجعل صيامي وقيامي هذا في شهر رمضان شفيعًا لها يوم القيامة، وأسكنها فسيح جناتك، وأنر قبرها بنورك، يا رب العالمين.

اللهم يا رب ارحم والدتي المتوفاة واغفر لها، واجعل قيامي هذا في شهر رمضان صدقة جارية عنها، وأسكنها فسيح جناتك، وأنر قبرها بنورك، يا رب العالمين.

دعاء لأختي المتوفية في رمضان

اللهم يا رب لي أخت فارقتني وأصبحت تحت الثرى وحيدة، اللهم أنر قبرها ووسع مدخلها واجعل الجنة دارها، ومستقرّها برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا رب في هذه الأيام الفضيلة ليلة القدر يا رب اللهم ارحم أختي بقدر شوقي لها، واجعلها منعمة في قبرها وآنسها بدعواتي ودعوات من أحبوها فيك يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة.

يا الله يا رب في هذا الشهر الفضيل أسألك أن ترحم أختي بقدر شوقي لها، فقد فاض الشوق، فافضِ عليها من رحماتك ومغفرتك ونعيمك يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام.

في ليلة القدر من رمضان وفي هذه الليالي الفاضلة اللهم إني أسألك بفضلك العظيم، أن ترحم أختي، وأن تعفُ عنها بقدر حبي وشوقي لها، إنها أغلى ما فقدت تغمدها يا الله برحمتك التي وسعت السماوات والأرض يا أرحم الراحمين.

دعاء لامي الحي في ليلة القدر

اللهم يا رب ارزق أمي في هذه الليلة المباركة من ليلة القدر الرضا والطمأنينة والعافية والصحة واجعلها من الذين يعبدونك في كل وقت وحين وتقبل أعمالها وصلاتها وصيامها.

يا ذا الجلال والكرام يا رب يا الله أبعث على قلب أمي في هذه الليلة المباركة الراحة الكاملة تسكن صدرها، و أبعد كل ضيق من حولها، و بشر أمي ببشرى سارة غير ضارة، و أجعل الجنة تقر عينها، لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمرها برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم يا رب في هذه الساعة المباركة ارزق أمي بصحة وعافيه تسير في جسدها، و ادمها لي نعمةً لا تحصى، وطول عمرها بالعمر الطويل يا أرحم الراحمين، وأدخل البهجة على قلبها، وارحمها في الدنيا والآخرة، واجعلها من أصحاب الجنة تتنعم بنعيمك.

اللهم يا رب في ليلة القدر ارزق أمي العمر الطويل والحياة السعيدة، واجعلها مباركة في حياتها وبعد مماتها يا رب.

ولعلها ليلة القدر، فاللهم اجعل حياة أمي سعادة وفرح، واجعلها مستقرة النفس ومطمئنة القلب وخالية من كل هم.

تهنئة رمضان للام