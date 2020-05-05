ما هي مفسدات الصيام؟

ينبغي على الصائم أن يجتنب مفسدات الصيام التي ذكرها أهل العلم، ومن هذه المفسدات:

1- الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان مهما كان الشيء المأكول أو المشروب.

2- ما يحل محلّ الأكل والشرب من إبر الدم التي قد يحقن بها الصائم لأجل نزيف وقع به، أو إبر مغذية تقوم مقام الطعام والشراب.

3- الجماع في أثناء الصيام من أهم المفسدات للصيام وأشدها إثماً، ومن جامع في نهار رمضان فعليه التوبة النصوح لله سبحانه، ويمسك هذا اليوم الذي جامع فيه إلى مغيب الشمس وعليه قضاء يوم آخر محله، وعليه أيضاً الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

4- إنزال المني متعمداً من خلال الاستمناء باليد أو مشاهدة أفلام أو صور أو مباشرة امرأته أو تكرار نظر، أما إن نزل المني من غير قصد مثل الاحتلام أو فكر فأنزل من غير عمل فلا فطر عليه. إخراج القيء على وجه العمد، أما إن خرج القيء منه لا على وجه العمد بل غلبه فلا قضاء عليه.

5- نزول دم الحيض والنفاس، فأي امرأة صامت وفي أثناء صيامها نزل عليها دم الحيض أو النفاس فقد فسد صيامها وعليها أن تقضي هذا اليوم إن كان من رمضان بعده، لكن إن شعرت بآلام الحيض التي تصيب المرأة قبل مجيء دورتها من آلام الظهر ونحوها لكنها لم تر الدم حتى غابت الشمس فلم يفسد صيامها بل هو صحيح.

6- خروج الدم بواسطة الحجامة، وقد ذهب إلى أنه من المفطرات أحمد بن حنبل وأكثر فقهاء الحديث.

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