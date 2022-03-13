دعاء ليلة النصف من شعبان 2022 هذا ما سنتناوله في هذا المقال، ولا بد من وقفة في مناسبة النصف من شعبان، هذه المناسبات الدينية مثل ليلة الإسراء والمعراج وليلة القدر وليلة النصف من شعبان وما إلى ذلك هذا الإنسان الشارد لا يتأثر بها إطلاقاً.

شهر شعبان شهر مبارك وخصوصاً ليلة نصف شعبان 2022 هي ليلة عظيمة، لها الكثير من الخيرات والفضائل، فيقول ابن ماجه فيما رواه عن النبي عليه السلام أنّه قال:"إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها"، وبالرّغم من ضعف الحديث، فإنّ العلماء قد أفتوا بالعمل بالحديث الضعيف إذا كان فيه الترغيب في الأعمال الصالحات، وكان تحت أصلٍ من أصول الشريعة الإسلاميّة.

فرصة لأنه يغفر لك ذنوبك ولكن اقتضى التنويه إلى أنّ صيام الأيام القليلة التي تسبق شهر رمضان مكروه، وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومَين إلّا مَن كان يصوم صوماً فليصمه".

دعاء ليلة النصف من شعبان

اللهم لا تشمت اعدائي بدائي واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني ، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقاً حلالاً، يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني ، ولا تحوجني لطبيب يداويني ، اللهم استرني، على وجه الارض، اللهم ارحمني في بطن الارض، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني ، اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم يا مسهل الشديد و ياملين الحديد في امر جديد ، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ادفع ما لا اطيق،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها ايوب بعد الابتلاء ان لاتبق لي هما ولاحزنا ولاضيقا ولاسقما الا فرجته ، وان اصبحت بحزن فامسيني بفرح و

ان نمت على ضيق فايقظني على فرج ، وان كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي ، اللهم انك لا تحمل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشر من أرسل لي هذا لدعاء ومن يرسله بحاجة تفرح قلبه وتدمع عيناه منها، اللهم آمين.

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ؛ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

موعد ليلة نصف شعبان 2022

يصادف يوم الجمعة المقبل 18 مارس يوم منتصف شهر شعبان 15 هجريًا، وبالتالي فإن ليلة منتصف شعبان ستكون يوم الخميس 17 مارس المقبل.

الايام البيض في شهر شعبان 2022

يوم الأربعاء :13 شعبان 1443هـ، الموافق 16 مارس 2022م

:13 شعبان 1443هـ، الموافق 16 مارس 2022م يوم الخميس :14 شعبان 1443هـ، الموافق 17 مارس 2022م.

:14 شعبان 1443هـ، الموافق 17 مارس 2022م. يوم الجمعة : 15 شعبان 1443هـ، الموافق 18 مارس 2022م.

فضل ليلة النصف من شعبان 2022

فضل ليلة النصف من شعبان 2022، تكمن بالأحاديث الواردة في فضلها، ومنها ( يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن)، وجملة الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة ،إلا إن العلامة الألباني رحمه الله، قام بتصحيح هذا الحديث، بمجموع طرقه التي تشد بعضها بعضاً، وليس هذا مَحَلُ بحثنا، في إثبات صحة الحديث أو ضعفه، بل ما يترتب عليه من أحكام، فيما لو سُلِّمَ جدلاً بصحة الحديث، فقد جرت العادة عند عدد من المسلمين ،على القيام بعبادات لا أصل لها، ولا دليل عليها، فبيان فضلها، لا يكفي لإقامة الشرائع فيها، فكلها لا أصل لها، وهي من البدع المحدثة ،حتى عند من صَحَحَ الأحاديث الواردةَ في فضلها.

فضل صيام ليلة النصف من شعبان 2022

فضل صيام ليلة النصف من شعبان 2022، تعتبر ليلة النصف من شعبان من أفضل الأيام لأن دعاءها مستجاب لا يرد فيها دعاء ويرفع فيها أعمال المسلمين ويجوز صيام هذا اليوم وقيام ليلها ولم يرد عنها دعاء ثابت أو معين عن الرسول صلي الله عليه وسلم، يستحب في هذه الليلة الصلاة والذكر والاستغفار وقراءة القران الكريم والدعاء.

أجمل صور التهاني بشهر شعبان

ماذا نفعل في ليلة النصف من شعبان؟

الصيام وخصوصاً يومي الاثنين والخميس

الاستغفار

سلامة الصدر من البغضاء والحقد

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

رسائل تهنئة بحلول شهر شعبان 2022

عبارات عن شهر شعبان 2022