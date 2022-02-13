الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وقد سُمِّيَت بالأيام البيض لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ والبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا.

وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

إن الصوم للأيام القمرية من كل شهر والتي توافق يوم 13،1،4،15 من أفضل العبادات وأيسرها وأكثرها أجراً وثواباً ولها فضل كبير وثواب .

وكان يحرص الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم على صيامها فيثاب من يفعلها ولا يؤثم من تركها.

فضل صيام الأيام البيض لشهر رجب 1443

فضل صيام الأيام البيض أنه كصيام الدهر كله حيث ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص :قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله .

وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

الأيام البيض لشهر رجب

يوم الاثنين :13 رجب 1443هـ، الموافق 14 فبراير 2022م.

يوم الثلاثاء: 14 رجب1443هـ، الموافق 15 فبراير 2022م.

يوم الأربعاء: 15 رجب1443هـ، الموافق 16 فبراير 2022م.

الأيام البيض لشهر شعبان

يوم الأربعاء:13 شعبان 1443هـ، الموافق 16 مارس 2022م

يوم الخميس:14 شعبان 1443هـ، الموافق 17 مارس 2022م.

ويوم الجمعة : 15 شعبان 1443هـ، الموافق 18 مارس 2022م.

الأيام البيض لشهر رمضان

يوم الخميس: 13 رمضان 1433هـ، الموافق 14 أبريل 2022م .

ثم يوم الجمعة: 14 رمضان 1443 هـ، 15 أبريل 2022م.

ويوم السبت: 15 رمضان من عام 1443هـ، 16 أبريل 2022م.

الأيام البيض لشهر شوال

يوم السبت: 13 شوال 1443هـ، الموافق 14 مايو 2022م.

ثم يوم الأحد: 14 شوال 1443 هـ، الموافق 15 مايو2022 م.

يوم الاثنين:15 شوال 1443هـ، الموافق 16 مايو 2022م.

الأيام البيض لشهر ذي القعدة

يوم الأحد: 13 ذو القعدة 1443، الموافق 12 يونيو 2022م.

ثم يوم الاثنين: 14 ذو القعدة 1443هـ، الموافق 13 يونيو 2022م.

ويوم الثلاثاء: 15 ذو القعدة 1443هـ، الموافق 14 يونيو 2022م.

الأيام البيض لشهر ذي الحجة

يوم الثلاثاء: 13 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 12 يوليو 2022م.

ثم يوم الأربعاء: 14 ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليو 2022م.

يوم الخميس: 15 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 14 يوليو 2022م.

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