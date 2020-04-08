دعاء ليله النصف من شعبان

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وأمان الخائفين وجار المستجيرين.

اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًّا أو محرومًا أو مطرودًا أو مقترًا في الرزق فامحُ اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقترار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقًا موفقًا للخيرات بإذنك فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على قلب ولسان نبيك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، إلهي بالتجل الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، اكشف عني يا ربي من البلاء ما أعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم أنك أنت الأعز الأكرم وصلَّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فضل شهر شعبان

دعاء بداية شهر جديد