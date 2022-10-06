دعاء مساء الخميس وليلة الجمعة، وهو الدعاء المبارك والعظيم الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى، والذي يجب على كل المسلم أن يلتزم به في مساء الخميس وليلة الجمعة من كل أسبوع، والدعاء من أعظم الأعمال التي يمكن للمسلم أن يلتزم بها.

دعاء مساء الخميس وليلة الجمعة

اللهم في مساء يوم الخميس وليلة الجمعة أسألك وأنت أكرم مسؤول أن تجعلني من الذين يواظبون على العمل بمقتضى كتابك وسنة نبيك وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين.

اللهم أعني على فعل الخيرات، وأعني على ترك المنكرات، وأعني على محبة ومساعدة المساكين في كل مكان، ربي أفضل بركاتك على سائر المسلمين في هذا العالم يا كريم.

اللهم في يوم الخميس وليلة الجمعة أسألك نعيمًا مقيمًا في الجنة يوم القيامة، وأسألك السعادة في الحياة الدنيا، وأسألك الرحمة المغفرة من كل ذنب يا كريم، وهذا يعتبر أجمل دعاء مساء الخميس وليلة الجمعة.

من أفضل الأدعية هو دعاء مساء الخميس وليلة الجمعة، اللهم أعني في هذا الوقت المبارك على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين يا رب العالمين.

اللهم يا رب في مساء يوم الخميس وليلة الجمعة أسألك وأنت أكرم مسؤول أن تجعلني من الذين يواظبون على العمل بمقتضى كتابك وسنة نبيك وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين.

اللهم يا الله أعني على فعل الخيرات، وأعني على ترك المنكرات، وأعني على محبة ومساعدة المساكين في كل مكان، ربي أفضل بركاتك على سائر المسلمين في هذا العالم يا كريم.

دعاء ليلة الخميس

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يارب العالمين.

اللهم في ليلة الخميس تويتر اللهم في ليلة الجمعه أفرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت و اشرح صدورنا واجعل هذه الجمعة استجابة لكل دعاء.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

دعاء ليلة الخميس المباركة المستجاب اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

الدعاء المستجاب ليلة الجمعة

دعاء ليلة الجمعة سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

أدعية يوم الجمعة

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يارب العالمين.

لا إله إلّا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم يا نور السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا ديّان السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك. اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

دعاء ليلة الجمعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

دعاء ليلة الجمعة: الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع البصير، اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

دعاء ليلة الجمعة: بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.

دعاء المعجزات يوم الجمعة

دعاء ليلة الجمعة