دعاء من أجل لبنان... هذا البلد، بلدنا، ربي، بين يديك ارتضيناه، جيلا بعد جيل، لحياتنا. ولكن سر إجماعنا عليه اننا آمنا بنعمتك عليه ونحن نؤمن انها باقية عليه ان نحن اطعناك وأطعناك أمة واحدة لنشهد للعالم على أننا، على اختلافنا في ما ورثناه من ذاكرتنا الجماعية نحن مؤهلون، بنعماك على الايمان بك، وسنسعى مع الصابرين القديسين ان نتمم ما يرضيك.

دعاء من أجل لبنان

اللهم إني استودعتك لبنان وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها، واسلامها، فأحفظها ربي من الطغاة وكل من يريد بها سوء، ومن تعدا عليك وعلى رسولك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها وأطفالها وأموالها يا من لا تضيع عنده الودائع ياودود ياودود ياذى العرش المجيد يارب.

اللهم آمنهم في وطنهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم وأيد بالحق ولي أمرهم، ووفقه لما فيه خير البلاد ياذا الجلال والإكرام .

اللهم من أراد لبنان وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وإجعل تدبيره تدميرًا ياسميع الدعاء، اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم إحفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين .

وأعلن حسن أن عدد القتلى ارتفع إلى 22، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79 بانفجار خزان المحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي.

وانفجرت ليل أمس السبت، خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

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