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دعاء يقال عند ثبوت رؤيه هلال رمضان الكريم

منشور 22 نيسان / أبريل 2020 - 08:30
دعاء يقال عند ثبوت رؤيه هلال رمضان الكريم
دعاء يقال عند ثبوت رؤيه هلال رمضان الكريم

الدعاء من أسهل الوسائل التي يلجأ إليها المسلم للتواصل مع ربّه، فيشكو همومه، ويرفع حاجاته، ويرجو العفو والمغفرة، والثبات على طريق الحق، والصلاح والخير في الدنيا، والجنة في الآخرة.

وفي هذا المقال نقدم لكم الدعاء الذي يقال عند ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك: 

"اللهم اهله علينا بالامن والامان والسلامة والاسلام والعافية المجلله ورفع الاسقام والعون على الصيام والصلاة وقراءة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا اللهم تقبل اللهم آمين"

دعاء يقال قبل دخول شهر رمضان المبارك


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