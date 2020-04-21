أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والغفران والعتق من النار، وهو شهر الصيام وشهر قراءة القرآن وقيام الليل، وعلينا أن نُعدّ العُدّة ونتجهّز لاستقبال رمضان، فقد مُنِحَت فيه الأمة الإسلامية خيراً لم تُعطَه في سائر الأشهر.

وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء يقال قبل دخول شهر رمضان المبارك:

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شي قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الزلازل والهزات الأرضية‎

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