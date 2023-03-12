البوابة - الدعاء هو عبادة عظيمة ومستحبّة في كلّ وقت، ويُسنّ للمسلم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في جميع الأوقات سواء السرّاء والضرّاء، وفيما يلي دعاء يوم الأحد مكتوب:

دعاء يوم الأحد مكتوب

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وعلى كَلِمةِ الإخلاصِ، وعلى دِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعلى مِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ.

بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ. "ثلاثُ مراتٍ"

سبحانَ اللَّهِ وبحمدِه لا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ/ ما شاءَ اللَّهُ كانَ وما لم يشأ لم يَكن/ أعلمُ أنَّ اللَّهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ اللَّهَ قد أحاطَ بِكلِّ شيءٍ علمًا/ فإنَّهُ من قالَها حينَ يصبِحُ حُفِظَ حتَّى يمسيَ ومن قالَها حينَ يمسي حُفِظَ حتَّى يصبِحَ.

سبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ 100 مرَّةٍ.

اللهمَّ ما أصبحَ بي منْ نعمةٍ أو بأحدٍ منْ خلقِكَ فمنكَ وحدكَ لا شريكَ لكَ، فلك الحمدُ ولك الشُّكر،من قالها حين يصبح وحين يمسي فقد أدى شكرَ ذلك اليومَ.

اللَّهمَّ بِكَ أصبَحنا، وبِكَ أمسَينا، وبِكَ نحيا وبِكَ نموتُ وإليكَ المصيرُ، وإذا أمسَى فليقُلْ: اللَّهمَّ بِكَ أمسَينا وبِكَ أصبَحنا وبِكَ نحيا وبِكَ نموتُ وإليكَ النُّشورُ.

رَضيتُ باللَّهِ ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبِمُحمَّدٍ رسولًا، من قالها وجبت له الجنة.

اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ على نَبِيِّنَا مُحمَّد، فقد جاء في الحديث: مَن صلى عَلَيَّ حين يُصْبِحُ عَشْرًا، وحين يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْه شفاعتي يومَ القيامةِ.

أستغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه.

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

اللَّهمَّ ما أصبحَ بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقِكَ فمنكَ وحدَكَ لا شريكَ لكَ فلكَ الحمدُ ولكَ الشُّكرُ.

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وهي تُقال ثلاث مرات.

حَسبيَ اللهُ لا إلهَ إلَّا هو، عليه تَوكَّلْتُ، وهو ربُّ العَرشِ العَظيمِ، سَبعَ مراتٍ، فمن قالها كَفاه اللهُ ما أهَمَّه من أمرِ الدُّنيا والآخِرةِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: أنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ.

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

دعاء فجر يوم الأحد

اللهم إنا نسألك زيادة في الأيمان ، وبركة في العمر ، وصحة في الجسد ، وسعة في الرزق ، وتوبة قبل الموت ، وشهادة عند الموت ، ومغفرة بعد الموت ، وعفواً عند الحساب ، وأماناً من العذاب ، ونصيباً من الجنة ، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم يا إني ني أبرأ اليك في يومي هذا ومابعده من الاحاد من الشرك والالحاد ، واخلص لك دعائي تعرضاً للاجابة ، واقيم على طاعتك رجاءً للانابه فصلِ على محمد واله خير خلقك الداعي الى حقك ، واعزني بعزك الذي لايضام واحفظني بعينك التي لاتنام واختم بالانقطاع اليك امري ، وبالمغفرة عمري انك انت الغفور الرحيم.

اللهم إني اسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم ، اللهم ارزق كاتب وقارىء الرسالة ومن ساهم بنشرها مغفرتك بلا عذاب ، وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب.

دعاء يوم الاحد قصير

اللهمّ آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النّار اللهمّ إنّي أسألك الهدى، والتّقى، والعفاف، والغنى. اللهمّ اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني اللهمّ إنّي أسألك من كلّ خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كلّ شر خزائنه بيدك.

اللهمّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنَبْت، وبك خاصمت، اللهمّ إنّي أعوذ بعزّتك لا إله ‏إلّا أنت أن تضلّني، أنت الحيّ الذي لا يموت.

اللهمّ لا تُشمّت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظنّي بك شفائي.

اللهمّ أحفظني بالإسلام قائماً، وأحفظني بالإسّلام قاعداً، وأحفظني بالإسلام راقداً، ولا تشمت بي عدوّاً أو حاسداً.

اللهمّ يا مصرّف القلوب، صرّف قلوبنا على طاعتك. اللهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به منّي، اللهمّ اغفر لي جدّي وهزلي، ‏وخطئي وعمدي، وكلّ ذلك عندي.

اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما ‏أنت أعلم به منّي، أنت المقدم وأنت المؤخّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.

دعاء صباح يوم الاحد مكتوب

اللهم إني أعوذ بك من شرّ كل جبّار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، وشرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم.

بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله. ولا امسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غِيرِ الزمان، وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعودة.

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.

اللهم يا رب اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

الله أكبر الله أكبر استوى الرب على العرش وقامت السماوات والأرضون بحكمته. وظهرت النجوم بأمره ورست الجبال بأذنه لا يجاوز اسمه من في السماوات والأرض، الذي دانت له الجبال وهي طائعه وانبعثت له الأجساد وهي بالية، وبه احتجب عن كل غاوٍ وباغٍ وطاغٍ وجبارٍ وحاسدٍ.

بسم الله الذي جعل بين البحرين حاجزاً واحتجب بالله الذي جعل في السماء بروجاً، وجعل فيها سراجا وقمرا منيراً وزينها للناظرين وحفظها من كل شيطانٍ رجيم، وجعل في الأرض رواسيَّ جبالا أوتادا أن يصل إلى سوءً أو فاحشة أو بلية.

دعاء يوم الاحد للرزق

اللهم يا رب لا تحرمني خيرك بقلة شكري ولا تخذلني بقلة صبري ولا تحاسبني بقلة إستغفاري، فانت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء، يا واسع العطاء ندعوك ان تطهرنا من جميع السيئات و ان ترفعنا عندك اعلى الدرجات وان تبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.

اللهم افتح في يوم الأحد خزائن رحمتك، وهب لنا اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عمن سواك غنئ وتعففاً.

اللهم يا رب إني أسألك عيشة نقية وتقية سوية ومرداً غير مخز ولا فاضح، يارب أعطني بقدر نيتي فاني لا انوي باحدٍ إلا خيراً وارزقني اجمل مما اتمنى واكثر مما اتوقع وافضل مما أدعوا.

اللهم وليتك امرى فاعوذ بك من سوء حظى وضيق صدري وافراغ صبري يارب اجعلني ممن نظرات إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أبعد عني عين الحاسد وقلب الحاقد والقريب والمنافق واحفظني بحفظك يا كريم.

اللهم اسألك نعيماً لا ينفذ وأسالك قرة عين لا تنقطع وأسالك برد العيش بعد الموت.

اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

اللهم إني إسألك توفيقاً في طريقي وراحة في نفسي وتيسراً لأمري، ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.

أدعية وأذكار الصباح والمساء للتحصين

أجمل عبارات صباح الخير