البوابة - الدعاء هو عبادة عظيمة ومستحبّة في كلّ وقت، ويُسنّ للمسلم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في جميع الأوقات سواء السرّاء والضرّاء، وفيما يلي دعاء يوم الإثنين مكتوب:

دعاء يوم الإثنين مكتوب

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالاً طيباً مباركاً فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.

حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكّل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.

يا رب، يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مُطَّلِعَاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وأُنسَا ً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا، وتُغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم يا كريم يا رحيم. اللهم يا رب ارزقني علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعاً على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنساً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

دعاء يوم الاثنين للرزق

اللهم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً برحمتك الواسعه يا ارحم الراحمين.

اللهم يا رب ارزقنا رزقاً حلالاً طيباً مباركاً فيه كما تحب وترضى يارب.

دعاء يوم الاثنين المستجاب

اللهم يا رب إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسالك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسالك قلباً سليماً، ولسانا صادقاً، وأسالك من خير ما تعلم واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين.

دعاء مساء يوم الإثنين

اللهم يا رب أكتب لنا أيام جميلة وأخبار مفرحة وقلب مرتاح، وراحة بال وأبعد عنا متاعب الدنيا ولا تذقنا طعم الحزن ولا دموع الضيق يارب.

اتمنى لك في يوم الإثنين اجمل الاماني الطيبة.

يا رب في مساء يوم الاثنين اغفر لنا وارحمنا واعفو عنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ثبتنا على طاعتك وحسن عبادتك.

دعاء يوم الاثنين لجلب الحبيب