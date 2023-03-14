البوابة - الدعاء هو عبادة عظيمة ومستحبّة في كلّ وقت، ويُسنّ للمسلم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في جميع الأوقات سواء السرّاء والضرّاء، وفيما يلي دعاء يوم الثلاثاء مكتوب:

دعاء يوم الثلاثاء مكتوب

اللّـهُمَّ اَصلِح لي ديني فَاِنَّهُ عِصمَةُ اَمري واَصلِح لي آخِرَتي فَاِنَّها دارُ مَقَرّي واِلَيها مِن مُجاوَرَةِ اللِّئامِ مَفَرّي، واجعَلِ الحَيوةَ زِيادَةً لي في كُلِّ خَير، والوَفاةَ راحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

الحَمدُ للهِ والحَمدُ حَقُّهُ كَما يَستَحِقُّهُ حَمداً كَثيراً، وَاَعُوذُ بِهِ مِن شَرِّ نَفسي اِنَّ النَّفسَ لاَمّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاّ ما رَحِمَ رَبّي، واَعُوذُ بِهِ مِن شَرِّ الشَّيطانِ الَّذي يَزيدُني ذَنباً اِلى ذَنبي، واَحتَرِزُ بِهِ مِن كُلِّ جَبّارٍ فاجِر وسُلطانٍ جائِر وعَدُوٍّ قاهِر.

اللّـهُمَّ اجعَلني مِن جُندِكَ فَاِنَّ جُندَكَ هُمُ الغالِبُونَ، واجعَلني مِن حِزبِكَ فَاِنَّ حِزبَكَ هُمُ المُفلِحُونَ، واجعَلني مِن اَولِيآئِكَ فَاِنَّ أولياءَك لا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنُونَ.

اللّـهُمَّ صَلِّي عَلى مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِيّينَ وتَمامِ عِدَّةِ المُرسَلينَ وعَلى آلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ واَصحابِهِ المُنتَجَبينَ وهَب لي فِي الثُّلَثاءِ ثَلاثاً، لا تَدَع لي ذَنباً اِلاّ غَفَرتَهُ ولا غَمّاً اِلاّ اَذهَبتَهُ ولا عَدُوّاً اِلاّ دَفَعتَهُ، بِبِسمِ اللهِ خَيرِ الاَسماءِ، بِسمِ اللهِ رَبِّ الارضِ وَالسَّماءِ، اَستَدفِعُ كُلَّ مَكروه اَوَّلُهُ سَخَطُهُ، وَاَستَجلِبُ كُلَّ مَحبُوب اَوَّلُهُ رِضاهُ، فَاختِم لي مِنكَ بِالغُفرانِ يا وَلِيَّ الاحسانِ.

دعاء يوم الثلاثاء للرزق

اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان ، اللهم أبعد عنا مضلات الفتن واصرف عنا الذنوب واهدنا إلى الصراط المستقيم.

يارب اصرف عنا شر القدر وفتن الليل والنهار، اللهم ارزقني صحة البدن وحسن التفكير وهدوء البال، اللهم السلامة من كل إثم.

اللهم سخر لنا جميع المخلوقات واجعلنا من الطائعين المتقين ، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعلنا من المهتدين.

اللهم احفظ لي من أحب واجمعني به علي خير حال ، اللهم اصلح لنا الحال وألف بين قلوبنا واهدنا سبل البر والتقوى ما حيينا، اللهم حبك وحب من يحبك.

دعاء يوم الثلاثاء مستجاب

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ جُنْدِكَ فَإِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ حِزْبِكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَكَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ.

اللهم اجعل لي نصيب من مغفرة الذنوب وأنزل على قلبي الرضا الذي ينجيني من الهم، اللهم اجعل قلبي محبا لك وللملائكة، اللهم اجعل قلبي خاشعا لك متضرعا لك، اللهم ارزقني مالا حلالا بلا عدد.

اللهم امنحني البشارة التي أريدها، واجعلني يوم القيامة من الناجين، اللهم ارزقني الرزق الوفير الذي يغنيني عن سؤال الناس، واصرف عن عقلي سوء الفكر.

اللهم يا رب نجني من البلاء وأبعد عني المفسدين وأرزقني التوفيق، اللهم أتم على كل شخص كان له فضل في حياتي نعمة العافية وارزقه الهدى واجعله من الناجحين.

اللهم يا رب امنحني اللطف والرضوان وعلو المقام، اللهم عوضني بالرزق الحلال الذي يغنيني يا جبار ونجني من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، يارب اهدني للحق.

دعاء صباح يوم الثلاثاء

اللهم خفف عن أحبتي ألم الغربة اللهم أوسع لهم في رزقهم وأكرمهم بلطفك وعفوك، اللهم أمنحهم فيضا واسعا من الستر والسرور ونجهم من الغم.

اللهم اجعل لي النصيب الأكبر من الخير، اللهم اجعل البركة حليفة لي، واجعلني ممن يعطون مما أكرمهم الله ويسر لي قضاء حوائج الناس.

اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ارزقني الثبات علي الحق، ونجني من شر كل ذي شر، اللهم ارزقني العزيمة والجد في كل الأمور، اللهم اجعلني من الراشدين.

يارب أسألك أن تروقني خير العمل، اللهم أبعد عن حياتي الذين يظهرون الخير ويخفون الشر، اللهم الستر والرضا وجمال السريرة وطيب العيش.

دعاء يوم الثلاثاء مفاتيح الجنان