البوابة - شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة والمغفرة والعبادة والتفرغ إلى الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن الكريم والصدقة، حيث يكون المسلم فيه قلبه عامراً بالتقوى لله عز وجل، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان الأيام التي تحمل ليلة القدر، وفيما يلي دعاء يوم الجمعة في العشر الأواخر من رمضان:

دعاء يوم الجمعة في العشر الأواخر من رمضان

اللَّهُمَّ في يوم الجمعة اجْعَلْنَا مِمَّنْ تُدْرِكُهُم الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقَ مِنْ النَّارِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللهم في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان وأسألك اللهم فرجاً لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

يارب في يوم الجمعة ، أسعدنا وأرح قلوبنا، وفرج همومنا، وأبدل كل ضيق بفرح، وكل عسر بيسر وسخر لنا من الاقدار أجملها اللهم أنت الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللهم إنا نسألك سعة الرزق والبركة في العمر .

اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

دعاء أول ليلة من العشر الأواخر

اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

اللهم إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا، وأجرنا من النار، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

دعاء العشر الاواخر من رمضان للاصدقاء

اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ولأصدقائي إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين.

يا رب أحببتهم فيك، يا رب، احفظهم عن معاصيك، يا رب اجعل أعمارهم فيما يرضيك، يا رب أكرمهم يوم القيامة، يا رب ثبّتهم في الدنيا على الدين، واغفر لهم يا غفور يا رحيم، اللهم وابعثم يوم الآخرة من أهل اليمين.

اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، أن تغفر لي ولأصدقائي في هذا الشهر المبارك، وترحمنا يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، يا غفور يا كريم.

اللهم اغفر لأصدقائي بكرمك، وأدخلهم جنتك برحمتك، أسألك فلا تردني خائبًا، فلا خاب من أنت مولاه، أسعد قلوبهم، وأعطهم ما يتمنون، وأقر عيونهم بما يحبون ويرضون، وعطِّر صدورهم بالقرآن، وارزقهم الخلود في الجنان.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت -يا حيّ يا قيّوم.

اللهم لا تحرم أحبتي سعة مغفرتك رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنّهم مواهبك لسوء ما عندهم، ولا تجازهم بقبيح أعمالهم، ولا تصرف وجهك الكريم عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا وإياهم مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ودعاء مستجاب.

اللهم اغفر لأصدقائي في هذا الشهر الفضيل برحمتك يا أرحم الراحمين، واملأ حسناتهم ما بين الأرض والسماء.

دعاء لاخي في العشر الأواخر من رمضان

يا رب اسألك في ليلة القدر العظيمة أن تسعد وتريح قلب أخي وحقق له أمنياته وابعد عنه كل هم يقلق فكره و يرهق جسده وارزقه الراحة والسعادة في كل حياته.

اللهم إن كانت ليلة القدر فبحقها اجعل لأخي نصيباً من رحمتك وعفوك وغفرانك اللهم احفظه بنور عرشك الكريم، اللهم لا تحرم أخي من أقصي درجات الجنة وشربة هنيئة من يد حبيبك المصطفي واعفه عنه فإنك القائل"ويعف عن كثير".

اسال الله في شهر رمضان يا أخي أن يبارك لك فيه ويعينك على الصيام والقيام وان يوفقك لقيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا وان يجعلك انت وجميع افراد اسرتك من عتقائه من النار.

اللهم أجعل لأخي في العشر الأواخر نصيبًا من الرحمة والمغفرة والرضوان والعتق من النيران، اللهم احفظه اللهم قوة.

دعاء للاولاد في العشر الأواخر من رمضان

﻿يا رب أسألك من موجبات رحمتك في في العشر الأواخر من رمضان أن تمنح العفو والعافية لابنائي قرة عيني.

اللهم يا رب اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجَه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

اللهم يا رب اجعل أبنائي من عبادك الصالحين، اللهم أيّدهم بتوفيقك ورحمتك وعفوك، اللهم واجعلهم قرة عينٍ لي ولوالدتهم، يا من لا يضيع مطيعًا ولا ينسى صبيًا ، ويا من منح بالنوال ويا من جاد بالاتصال، يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا، وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا، وأحسن إلينا بعد إساءتنا يا آنس وحشتنا، ويا طبيب سقمنا يا غياث من أٌسقط بيده وتمكن حبل المعاصي من رقبته وأسفر خدر الحيا عن وجهه، هب لأولادي رحمة منك وعافية بين يديك يا خير من قدر وأرأف من رحم وعفا.

اللهم في في العشر الأواخر من رمضان أهدي اولادي وارضى عنهم وأغفر لهم وسامحهم، اللهم ردهم لي رداً جميلاً وارزقني برهم.

اللهم يا رب ارزق أبنائي وأهلي وجميع المسلمين بركة وخير في العشر الأواخر، اللهم اقسم لنا من رزقها وخيرها، اللهم أصلح حالنا برحمتك يا رحمن يا رحيم.

دعاء يوم الجمعة في العشر الأواخر

اللهم يا رب إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم يا رب اغفر لي وعافني ، واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تُدْرِكُهُم الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقَ مِنْ النَّارِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

دعاء العشر الأوائل من رمضان