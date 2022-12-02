دعاء يوم الجمعة يريح القلب هذا ما سيتمّ الحديث عنه في هذا المقال، يعتبر الدّعاء خصوصاً يوم الجمعة من الأسباب التي يفرّج بها الله سبحانه وتعالى عن المسلم المشاكل ويُذهب الأحزان، والدّعاء هو من أهم العبادات الّتي لا تختصّ لا بـ زمانٍ ولا في مكان.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

دعاء يوم الجمعة يريح القلب هذا ما سيرد في الآتي، فالدّعاء من أسباب زوال الهموم والمشاكل، والتخلص من الغم والأحزان، والدّعاء هو:

اللهم يا رب في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان وأسألك الله فرجاً لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء .

اللهم يا رب إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم يا رب يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللّهم يا رب لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب ويزيل الهم والغم

دعاء يوم الجمعة يريح القلب ويزيل الهم والغم هذا ما سيرد في الآتي، فالدّعاء من أهم العبادات التي تزيل الهموم والمشاكل، والدّعاء هو:

اللهمّ يا من تجيب دعوة الدّاعي إذا دعاك أسألك في يوم الجمعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي، وأن تفرّج عني الهموم والكربات، آمين.

اللهمّ في يوم الجمعة افتح لي أبواب خيرك وأمطر عليّ من سحائب رحمتك لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين والحمد لله ربّ العالمين.

يا ربّ السماوات والأرض وما بينهما في يوم الجمعة أسألك أن تُهب الحزن من قلبي، وأن تبعدني عن الهموم والأحزان أنت على ما تشاء قدير.

يا غياث المغيثين في يوم الجمعة أستجير بك وأحتمي بحماك يا ربّ العالمين فاحفظني من شرّ الظالمين ومكرهم، لا إله إلّا أنت سبحانك.

دعاء ليلة الجمعة للفرج

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دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة