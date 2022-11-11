يوم الجمعة من الأيام المباركة في الأسبوع، وفي هذا اليوم تكثر العبادات ومن بينها الدعاء حيث ان الدعاء مستجاب في هذا اليوم المبارك، وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء مستجاب يوم الجمعة للمظلوم.

دعاء مستجاب يوم الجمعة للمظلوم

اللهم يا رب أرنا في الظالمين يوماً كيوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع، واهزمهم اللهم كما هزمت الأحزاب وحدك يا الله يا رب العالمين، ربّ إني مظلوم فانتصر، اللهم إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

اللهم يا رب أرغم أنف كل ظالم، وعجل حتفه، ولا تجعل له قوة إلا قصمته، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركناً إلا وهنته ولا سبباً إلا قطعته، يا رب إن الظالم جمع كل قوته وطغيانه ونحن عبيدك جمعنا له ما استطعنا من الدّعاء، يا رب استجب لدعوة عبادك المظلومين.

اللهم استجب لنا كما استجبت لنا برحمتك ، عجل علينا بفرج من عندك، بجودك وكرمك، وارتفاعك في علو سمائك، ارحم الراحمين ،إنك على ماتشا قدير.

اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوم ألقاك فيه ، إنك على كل شيء قدير.

اللهم أحص الظالمين وأعوانهم ومن ركن إليهم ومن والاهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم أحداً، وسلّط عليهم جنودك، ودمّرهم بقدرتك وجبروتك، وأذلّهم لعبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض يا رب العالمين، ربّنا افتح بيننا وبين الظالمين بالحقّ وأنت خير الفاتحين.

اللهم إن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ بحقي وترك الانتقام ممّن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فأيدني منك بنيّة صادقة ونصر دائم،وأعذني من سوء الرغبة، وهَلْع أهَلْ الحرص، وصوّر في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعدد لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببًا لقناعتي بما قضيت، وثقتي بما تخيرت، إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كلّ شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم من أعان عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض فأعنه، ومن نصرهم فانصره، ومن مدّ لهم يداً بالإحسان فامدد له يدك بالإحسان، ومن خذلهم فاخذله، ومن مكر بهم فامكر به، ومن مدّ إليهم يداً بالإساءة والعدوان فاقطع يديه واعمِ عينيه واجعله عبرة للمعتبرين، يا رب العالمين.

اللهم اجعل حظّ عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض وافراً ونصيبهم كبيراً، وما أنزلت من شر وبلاء وداء وسوء وفتنة فاصرفه عنا وعن الإسلام والمسلمين، واجعله في الظالمين وأعوانهم ومن ركن إليهم ومن والاهم ممّن يصرّون على ما يفعلون وهم يعلمون، يا رب العالمين.

اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلاً ولا لظالم على مظلوم سبيلاً، ربّنا افتح بيننا وبين الظالمين بالحقّ وأنت خير الفاتحين.

اللهم انتقم من الظالم في ليلة لا أخت لها، وساعة لا شفاء منها، وبنكبة لا انتعاش معها، وبعثرةٍ لا إقالة منها، ونغّص نعيمه، وأره بطشتك الكبرى، ونقمتك المثلى، وقدرتك التي هي فوق كل قدرة، وسلطانك الذي هو أعزّ من سلطانه، واغلبه لي بقوّتك القوية، ومحالك الشديد، وامنعني منه بمنعتك التي كل خلق فيها ذليل، وابتله بفقرٍ لا تجبره، وبسوء لا تستره، وكله إلى نفسه فيما يريد، إنّك فعّال لما تريد.

اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من مكرك فيصر على ظلمي، وعرّفه ما وعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين.4

دعاء لمن ظلمني وقهرني

حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله.

اللهم يا رحيم إني مغلوب فانتصر فقد انغلقت الأبواب دون بابك، فاشرح لي صدري يا كريم ويسر لي أمري، وأصلح أحوالي يا أرحم الراحمين.

دعاء لمن ظلمني وقهرني، اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.

اللهم يا ناصر المظلومين في الأرض أسألك النصر على من ظلمني فإنه لا ملجأ من الله إلا إليك.

اللهم يا من لا يعجزك شيء في السماوات ولا في الأرض أشكو إليك ما تعرضته من ظلم وقهر فاجبرني يا جابر خواطر المنكسرين فقد ضاقت عليّ الأرض بما رحبت.

دعاء على من ظلمني مكتوب

دعاء على من ظلمني مكتوب، أسألك بأسمائك الحسنى يالله أن ترني عجائب قدرتك فيمن ظلمني فإنك أنت ناصر كل مظلوم ومغلوب على آمره، اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون خفف عنّي هذا الألم الذ يعلم بحجمه إلا أنت.

اللهم إني لا حول ولا قوة لي إلا بك ولا أملك إلا الدعاء فأنت وحدك من تقتص لي ممن ظلمني وقهرني، وأدعوك يا الله ألا أكون من القوم الظالمين.

دعاء على من ظلمني مكتوب، يا رب العالمين وحدك تعلم ما يجبر بخاطري ويثلج صدري وهو أن ترد حقي فيمن ظلمني وقهرني، فليس ليس سواك يا الله أبث إليه شكواي.

اللهم يا رب، يا ولي الصابرين نسألك الصبر على أذى وظلم عبادك، اللهم إني قد فوضت أمري إليك إنك أنت البصير بالعباد فعجل لي بانتقامك ممن قهرني فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

اللهم يا رب إن دعوة المظلوم لا ترد فلا ترد سؤالي يا أرحم الراحمين بأن تنتقم لي ممن قهر قلبي فإنك وحدك من تعلم بحجم الأذى الذي سببه لي يارب العالمين.

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