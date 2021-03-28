دلائل تؤكد صحة اختيارك لشريك الحياة!

لهو أمر مقلق ومحيّر أن تراودنا أسئلة في أذهاننا لا نجد أجوبة عنها في ما يتعلق بعلاقتنا مع الشريك، بخاصة بعد مرور وقت على هذه العلاقة، فهل من الطبيعي أن نعيد تقييم وضعنا؟ وهل يمكن بعد مرور وقت أن نشعر بأننا لسنا مع الشخص المناسب؟ والسؤال الذي يتردد طوال الوقت، هل هذه الحياة التي أردتها؟ وهل هذا الزوج الذي كنت أرغب فيه حقاً؟

من الخطأ أن تبقى كل تلك الأسئلة عالقة بلا إجابات، ومن الضروري البحث عن إجابة.

وفي هذا التقرير سنقدم لكم بعض الأمور التي تؤكد صحة اختياركم لشريك حياتكم، طالما توافرت هذه المواصفات في العلاقة: