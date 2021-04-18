دلائل على أن شريكك يسعى وراء المال وليس الحب

إذا كنت قد حصلت على أرث مؤخراً أو كنت مالكًا لشركة ، فقد يكون هناك الكثير من الأشخاص وراء مالك. ويمكن للمخادعين خداعك بسهولة والحصول على كمية جيدة من أموالك...

إحدى الطرق الشائعة لكشف ما يعرف بالمنقب عن الذهب هي المواعدة والدخول في علاقة معك. لكن مع مرور الوقت ، ستفهم أن الشخص لم يكن معك من أجل الحب ، ولكن من أجل أموالك. في ضوء ذلك ، نقدم لك بعض المؤشرات على أن شريكك يسعى وراء أموالك وليس الحب.

الدفع فقط في البداية

قد يحاول شريكك الفوز بك في البداية من خلال كونه شخصًا مثاليا. سيرغب في الدفع مقابل أشياء مثل فواتير الطعام والهدايا وغيرها من الملحقات. ومع ذلك ، بعد أن يكتسبوا ثقتك ، سيتوقفون عن الدفع مقابل الأشياء ويتلاعب بك بذكاء لبدء الدفع مقابل النزهات باهظة الثمن أو الطعام أو الملحقات.

يناقش دائماً المشاكل المالية

في حين أن هذه سمة تواصلية وإيجابية للغاية ، إلا أن الكثير منها ليس جيدًا. ربما يحاول شريكك إعطائك تلميحات حول مدى سوء ديونه أو خسارته للمال. سيحاولون ذكرها عدة مرات. قد تجدهم ينهارون عاطفيًا ثم يصبحون مرتاحين في اللحظة التي تقترح فيها مساعدتهم على المال.

الحديث عن المستقبل دون أي مسؤولية مالية

قد يحلم شريكك بامتلاك سيارة بنز أو امتلاك منزل على التلال معك ، لكنه لن يعمل بجد من أجل ذلك. في معظم الأحيان ، قد يتجاهل شريكك وضعه كعاطل عن العمل باعتباره "فردًا مبدعًا يقضي وقتًا لنفسه". لن يساهم حتى في مشاركة أي نفقات معك.

طرح الأعذار عند الحاجة إلى معروف

حبك الحقيقي سيقدم لك أخر فلس في جيبه إذا كان ذلك يعني مساعدتك. ولكن، إذا حاول شريكك اختلاق الأعذار أو أصبح عاطفيًا بشأن حالته المالية عندما تطلب منه خدمة، فاعلم أن نواياه ليست صحيحة. حتى أنك قد تواجه صعوبات في التعامل مع الأمور المالية في بعض الأحيان ، ولكن إذا رفض شريكك المساعدة ولو مرة واحدة ، فهو لا يستحقك.

له سمعة سيئة في العمل أو المال

بغض النظر عن مدى حبك له، لا تتجاهل هذه العلامة. حتى أدنى تلميح إلى أن شريكك غير مسؤول ماليًا أو لا يحترم قواعد العمل يمكن أن يكون صحيحًا. وفي حالة حدوث ذلك ، فمن المحتمل أن يكون شريكك متمسكًا بك للحصول على الدعم.

إبداء الرأي في أموالك

يكره الاضطرار إلى التحدث عن أمواله ولكن ليس لديه مشكلة في مناقشة كيف وأين يجب أن تنفق أموالك. يحب الأشخاص المتلاعبون ماليًا تقديم نصائحهم وسيتطلعون ببطء نحو التحكم في أموالك أيضًا. سيخلقون أيضًا معارك غير ضرورية فيما يتعلق بالموارد المالية ، دون الالتفات إلى مشاعرك.

أسوأ جزء هو أنهم لن يخبروك حتى أين ينفقون أموالهم!

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