علامات تدل على أن زوجك يحبك!

الحب الصادق أساس كل علاقة عاطفية بين شخصين، وأن تعرفي النقاط المشتركة بينكما وتستغليها كي تصبحي ضمن أولويات حبيبِك. اقرئي جيدًا هذه العلامات التي تدل على محبة زوجكِ لك، ومن خلالها تعرفين إن كان زوجكِ يحبك:

لا فرق بينكما:

يجب أن يكون تفكيركما متشابهًا، وعند الحديث لا يقول شريكك "أنا أو أنت"، بل "نحن الشخص نفسه" فهذه علامة للحب الحقيقي.

حبكِ في قمة أولوياتِك :

يجب أن تأتي علاقتكِ مع شريك حياتكِ في المقام الأول للأولويات الأخرى، لتعبّر عن مدى حبكِ له . وأنّ كل علاقاتكِ في الأسرة ومع الأصدقاء وفي العمل، تأخذ المكانة الخلفية بعد حبكِ لشريك حياتِك .

الالتزام بالوعود التي تقدمينها:

يجب أن تقطعا وعودًا واقعية على نفسيكما، وتستطيعا الوفاء بها وليس تقديم وعود كاذبة وكسرها في النهاية وعدم الالتزام بها.

الصدق والإخلاص :

الصدق أفضل سياسية لأيّ علاقة عاطفية ناجحة وينطوي الصدق على أن تُظهري نفسكِ الحقيقية من جميع الزوايا والصدق يجعل شريك حياتكِ يقدّرك .

الحنان والالتزام

يعدّ الحنان والاهتمام من علامات الحب الحقيقي، وخصوصًا عندما يكون الحب من أعماق قلبِك . يجب أن يعبّر لكِ عن حنانه واهتمامه بك، خصوصًا عندما تكونين مريضة، فهذا من علامات الحب الحقيقي، ويُظهر تقديره لك .

الشعور بالأمان

ابحثي عن شريك يعانقكِ ويطمئنكِ ويرفع من معنوياتِك، عندما تشعرين بعدم الاستقرار. لا تلومي نفسكِ على أنكِ أصبحتِ تحت سلطة زوجك؛ فمثلًا أنتِ لا تشترين ملابسكِ من دون موافقته أولًا، لكنكِ تستطيعين تقريب شريكك منكِ، بأن ترتدي الملابس التي اختارها لكِ فتحظين باستحسانه، وهذا سيمدّكِ حتمًا بالثقة بالنفس، ويجعلكِ تشعرين بأنكِ جاهزة لمواجهة العالم.