دليلك لأجمال المناطق في جزر بالي لا تحيط جزر بالي إلا المياه الزرقاء اللازوردية للمحيط الهندي ، وهي واحدة من أجمل الوجهات في آسيا ، ويزورها عدد كبير من المصطافين كل عام. تنعم الجزيرة الإندونيسية ببعض الشواطئ الرائعة والجبال الخلابة وتراسات الأرز الفريدة والمعابد القديمة. جزر بالي تقف وحيدة في رخائها وجمالها اللامتناهي.

أكثر مناطق الجذب الخلابة في جزر بالي:

دليلك لأجمال المناطق في جزر بالي

تاناه لوت (Tanah Lot)

هذا المكان هو حلم كل مصور! تاناه لوت هي في الأساس تكوين صخري ، موطن لمعبد الحج الهندوسي القديم ، بورا تاناه لوت. يعد هذا المعبد رمزًا لبالي ، وهو معلم سياحي بارز. لا تبدو هذه المعابد البحرية القديمة أقل من السحر ، كما أن المنظر سريالي عند غروب الشمس.

دليلك لأجمال المناطق في جزر بالي

نوسا دوا

نوسا دوا هي منطقة منتجعات تم إنشاؤها في السبعينيات في الجزء الجنوبي من بالي. ستجد معظم المنتجعات الخمس نجوم البارزة هنا. تنتشر على مساحة شاسعة ، المكان كله مليء بأشجار النخيل الشاهقة وأشجار المانغروف البرية وبساتين الفاكهة. تبدو الرمال الذهبية مقابل مياه البحر الزرقاء مذهلة للغاية.

دليلك لأجمال المناطق في جزر بالي

شاطئ بادانج بادانج

كان الشاطئ مشهورًا بالفعل ولكن الناس بدأوا في التجمع بكثرة في المكان بأعداد هائلة بعد ظهور شاطئ بادانج بادانج في فيلم هوليوود الشهير Eat ، Pray ، Love ، بطولة جوليا روبرتس. يُعرف الشاطئ أيضًا باسم Taplau ، ويقع في مدينة Padang في غرب سومطرة. إنها نقطة تزلج بارزة في بالي.

دليلك لأجمال المناطق في جزر بالي

تيجالالانج

تشتهر بالي بحقول الأرز المتدرجة وتيجالالانج هي أفضل مكان لتجربة هذه الحقول. يقع فندق Tegalalang بالقرب من Ubud ، ويُعد ملاذًا مثاليًا لمن يبحثون عن السلام والعزلة. يوجد العديد من المقاهي الجميلة في المنطقة ، والتي تطل على حقول الأرز. ساحر للغاية!

دليلك لأجمال المناطق في جزر بالي

كينتاماني

يعد من بين محطات التلال القليلة في جزيرة بالي. المكان لا بد من زيارته ويوفر مناظر خلابة ومناخ لطيف. عندما تكون هنا، قم بزيارة جبل باتور وبحيرة باتور. يمكن لعشاق المغامرات الاستمتاع بالرحلات إلى الجبل البركاني النشط في المنطقة.

دليلك لأجمال المناطق في جزر بالي

أوبود

تعرف أوبود بأنها قلب وروح بالي. مدينة أوبود المذهلة هي المحور التقليدي للجزيرة وتشتهر بالغابات المطيرة وحقول الأرز المدرجات. تنتشر في المدينة أيضًا بعض المعابد الهندوسية الجميلة والأضرحة المنحوتة في الصخور. هذا هو المكان الذي ينغمس فيه المسافرون تمامًا في الثقافة البالية.

دليلك لأجمال المناطق في جزر بالي

أولواتو

يشتهر هذا المكان الرائع بتقديم مناظر ساحرة لغروب الشمس على البحر. أولواتو هي في الأساس منطقة تقع على الطرف الجنوبي الغربي لشبه جزيرة بوكيت في بالي وهي موطن لمعبد بورا لوهور أولواتو الشهير. يقع المعبد على حافة منحدر ، وصوت الأمواج التي تصطدم بالصخور الضخمة هو صوت من عالم آخر تمامًا!

دليلك لأجمال المناطق في جزر بالي

بحيرة براتان

تعد بحيرة براتان واحدة من أجمل البحيرات في بالي ، وهي موطن لمعبد بورا أولون دانو براتان الشهير (معبد فوتوغرافي جميل بشكل لا يصدق). يتدلى الضباب هنا وتجربة النسيم البارد المنعش على الوجه شيء سوف تتذكره لبقية حياتك!

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