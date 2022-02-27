وجهات سياحية: تروندهايم مدينة الملوك تعد مدينة تروندهايم ، ثالث أكبر مدينة في النرويج ، هي أيضًا واحدة من أقدم المدن في البلاد. أسسها الفايكنج كموقع تجاري عام 997 بعد الميلاد، وكانت عاصمة النرويج حتى عام 1217 ، ولا يزال الملوك الجدد يتوجون فيها. تم بناء تروندهايم على شبه جزيرة وترتبط بالبر الرئيسي في نهايته الغربية ، وهي المدينة الرئيسية في مقاطعة جنوب تروندلاغ في وسط النرويج.

إنها محطة شهيرة على طريق Hurtigruten ، العبارة الساحلية التي تربط المدن من برغن إلى كيكينيس، وموقعها في تروندهايم فيودر يجعلها قاعدة جيدة لرحلات المضيق البحري. مثل الكثير من شمال النرويج ، لا تشهد تروندهايم أي ظلام من منتصف مايو إلى منتصف يوليو، وعلى الرغم من أنها تستفيد من مناخ بحري معتدل بشكل أساسي ، إلا أن هناك مناطق تزلج جيد في المناطق المحيطة.

ستجد أنه من السهل تحديد الأماكن التي تريد زيارتها من خلال هذه القائمة المفيدة لأفضل مناطق الجذب والأشياء التي يمكنك القيام بها في تروندهايم.

وجهات سياحية: تروندهايم مدينة الملوك

كاتدرائية نيداروس

بناها الملك أولاف كيري (1066-93) فوق قبر القديس الراعي النرويجي سانت أولاف ، وتعتبر كاتدرائية نيداروس على نطاق واسع الكنيسة الأكثر روعة في الدول الاسكندنافية. الكاتدرائية هي كاتدرائية من القرون الوسطى في أقصى شمال العالم وواحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في المدينة. تم تعميد الملوك ودفنهم فيها ، ومنذ عام 1814 كان من متطلبات الدستور النرويجي أن يتوج الملك في كاتدرائية تروندهايم.

يقع مبنى الكنيسة والمبنى السكني على الطراز الرومانسكي المتأخر المتأثر بالعمارة النورماندية في إنجلترا ، بينما تمت إضافة الجوقة الطويلة بمدخلها الجنوبي الجميل في القرن الثالث عشر ، جنبًا إلى جنب مع صحن الكنيسة الضخم والبرج. بعد أن دمرتها النيران عدة مرات ، تم ترميم الكنيسة بالكامل في أوائل القرن العشرين.

وجهات سياحية: تروندهايم مدينة الملوك

قلعة كريستيانستن

تقع القلعة على تل شرق المدينة ، وقد تم بناؤه بين عامي 1681 و 1695 لحماية المدينة من الهجوم. إنها مرتفعة نوعا ما، لكن يمكن للزوار الدخول إلى البرج والمتحف الصغير مجاناً ، والاستمتاع بالإطلالة الساحرة للمدينة.

تحتوي القلعة على مجموعة زنازين تم انشائها في القرن العشرين واحتجز فيها النازيون أعضاء من المقاومة النرويجية أثناء احتلال الحرب العالمية الثانية ، وهناك نصب تذكاري لمن تم إعدامهم هناك.

وجهات سياحية: تروندهايم مدينة الملوك

قصر ومتحف رئيس الأساقفة | تروندهايم هافن

قصر رئيس الأساقفة (Erkebispegården) الذي يعود للقرون الوسطى ليس فقط أقدم مبنى من نوعه في الدول الاسكندنافية ، بل هو أيضًا أحد أفضل القصور المحفوظة في أوروبا. يعود تاريخ الجناح الغربي للقصر إلى أواخر القرن الثاني عشر ، ويضم الآن عددًا من العروض التاريخية، بما في ذلك معرض التاج النرويجي Regalia - مجموعة مذهلة من جواهر التاج النرويجية المبهرة.

يوجد كذلك متحف الجيش والمقاومة ، مع تركيزهم على تاريخ تروندهايم العسكري من عصر الفايكنج إلى الحرب العالمية الثانية. في الجناح الجنوبي ، يضم متحف قصر رئيس الأساقفة منحوتات أصلية واكتشافات أثرية من كاتدرائية نيداروس القريبة.

وجهات سياحية: تروندهايم مدينة الملوك

القصر الملكي Stiftsgarden

تم بناء Stiftsgården كمنزل خاص لأحد اثرياء مدينة تروندهايم كريستين شولر في عام 1778 ، قبل ان تستخدمه العائلة المالكة في النرويج كمقر إقامة رسمي لهم عندما يزورون تروندهايم. يعد هذا القصر أحد أكبر المباني الخشبية في أوروبا ، ويتألف من أكثر من 100 غرفة ، وهو مثال بارز على العمارة الباروكية في القرن الثامن عشر.

استقبل القصر أفراد العائلة المالكة وضيوفهم منذ عام 1800 ، ويمكنك زيارته صيفاً في جولة بصحبة مرشدين.

وجهات سياحية: تروندهايم مدينة الملوك

مونكولمين Munkholmen

تقع جزيرة الرهبان المحصنة على مسافة تزيد قليلاً عن كيلومتر واحد خارج تروندهايم ، في الخليج. في الصيف، يمكنك ركوب قارب لزيارة الجزيرة ، حيث يمكنك مشاهدة البرج الدائري المحفوظ جيدًا والذي ينتمي إلى دير Nidarholm البينديكتيني السابق ، والذي تأسس في القرن الثاني عشر.

يشغل هذا الموقع الآن حصن تم بناؤه عام 1658 ، وهو Gammel Festning ، بالإضافة إلى التحصينات الأحدث التي خلفها المحتلون الألمان في الحرب العالمية الثانية ، عندما تم استخدامه كمحطة مدافع مضادة للطائرات.

وجهات سياحية: تروندهايم مدينة الملوك

إجراءات السفر

ألغت الحكومة النرويجية جميع قيود الدخول المتعلقة بـ وباء كورونا، وهذا يشمل الاختبار والتطعيمات واستكمال استمارات الدخول قبل دخول النرويج.

لهذا فالنرويج مفتوحة الآن لجميع المواطنين الذين لديهم الحق في الدخول وفقاً للوائح الهجرة والتأشيرات المعمول بها في النرويج، ولكن من المهم أن يكون لديك تصريح إقامة ساري المفعول، أو تأشيرة زيارة أو دخول صالحة للنرويج.

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