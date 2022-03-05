10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد لقد حل شهر آذار ! وبدأت معه الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع. ولمحبي التزلج فأن آذار يعد أحد أفضل شهور السنة ، وخلال الأيام المشمسة، هناك بعض الأنشطة التي يمكنك القيام في الخارج مثل الاستمتاع بوجبة غداء في الهواء الطلق، والحصول على حمام شمسي نموذجي. ولكن يمكنك أيضاً القيام بأشياء كثيرة أخرى في مدينة أورا ومنتجعات التزلج على الثلج في السويد. إليك قائمة بالتجارب التي يمكنك الاستمتاع بها:

Åre هي منطقة جبلية وواحدة من منتجعات التزلج الاسكندنافية الرائدة الواقعة في مقاطعة جامتلاند ، السويد.

1.تعلم شيئًا جديدًا!

يمكنك تعلم الحياكة أو أخذ دورة في الطيران الشراعي أو حجز دورة تزلج عبر البلاد أو قيادة المزلجة التي تجرها الكلاب أو تعلم رياضة الطائرات الشراعية أو نفخ الزجاج أو تعلم المزيد عن تاريخ مدينة أورا السياحية.

10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد

2. الحمامات الشمسية الخارجية

حفر الشمس أو solgrop ، هي حفرة في الثلج ، مصممة للجلوس والاستمتاع بالطقس. احزم حقيبة ظهر مع غداء ومشروبات ومجرفة ووسادة مقعد واحد على الأقل واربط زلاجاتك. توجه إلى Ullådalen أو Trillevallen أو Vålådalen أو Edsåsdalen أو منطقة تزلج جميلة أخرى واحفر أريكة ثلجية مريحة ، استرخِ واستمتع بالشمس. تأكد من أن لديك نظارة شمسية والكثير من واقي الشمس ، وحقيبة إضافية لأي نفايات يجب أن تتخلص منها.

10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد

3. اكتشف الحرف اليدوية

هناك العديد من المحلات الصغيرة التاريخية التي لا زال أصحابها يحافظون على حرفهم اليدوية البسيطة. أحضر معك إلى المنزل قطعة من آورا، أنتجها أشخاص مبدعون أو يمكنك حجز درس في نفخ الزجاج ، على سبيل المثال.

10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد

4. اصنع أفضل شوكولاتة ساخنة

قم بتذوق أفضل أنواع الشوكولاتة المحلية المصنوعة في Åre chokladfabrik’s وخذ معك كيسًا من الكاكاو إلى المنزل لتحضير ما قد يكون أفضل شوكولاتة ساخنة تذوقتها في حياتك.

10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد

5. تذوق أفضل الفطائر

هناك الكثير من الأماكن للاستمتاع بفطائر الوافل الجميلة في منطقة التزلج وعلى طول مسارات التزلج في أورا وحولها.

10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد

6. اذهب للتزلج في الربيع

عندما يبدأ الثلج في الذوبان في الأجزاء السفلية من منطقة التزلج، يظهر نوع من الثلج يعرف باسم ثلج الربيع: رطب ومحبب ، يبدو الأمر وكأنه نحت في الزبدة عندما تضع حواف التزلج فيه. لا توجد ظروف ثلجية أخرى تمنحك هذا الشعور بأنك بطل العالم. وتذكر أن تساقط الثلوج في الربيع في المنحدرات السفلية يعني أنك ستحصل على ثلوج باردة على قمة الجبل.

10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد

7. عزز معدل ضربات قلبك

كلنا نحب جولات التزلج البطيئة والممتعة. لكن الجسم يستفيد أكثر من الأنشطة التي تعزز معدل ضربات القلب من وقت لآخر. لذا تحدى نفسك من خلال اتخاذ مسارات أكثر صرامة وخفض وقتك القياسي الشخصي على مسار 10 كيلومترات. قم باستشارة المدربين والمختصين حول افضل المسارات.

10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد

8. اكتشف منطقة التزلج

نحن مخلوقات نحب التكرار لذا من السهل أن نعلق في الروتين حتى أثناء التزلج. لذا ابدأ يومك في مكان جديد واسلك طريقًا مختلفًا عبر منطقة التزلج. استقل حافلة التزلج وتحقق من خرائط التزلج واختر مناطق جديدة كل يوم.

10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد

9.الشواء!

ابحث عن مكان عام للشواء وحضر شيئًا لذيذًا على نار مفتوحة. توجد مناطق للشواء في منطقة التزلج وعلى طول مسارات التزلج. استمتع بوجبة غذاء دافئة.

10 نصائح لسياحة التزلج في منتجع أورا بالسويد

10. تعلم صيد عشاءك الخاص

الصيد على الجليد هو وسيلة مريحة ورائعة للاستمتاع بالطبيعة، خاصة في شهر آذار (مارس) عندما تغرب الشمس ، وإذا كنت محظوظًا، فستتناول عشاءًا شهيا! يمكنك استئجار المعدات الخاصة والحصول على جولات إرشادية.

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