دليلك للتعامل مع زوجتك.. طرق إسعاد الزوجة!

حلم الزوجان الأهم هو السعادة الزوجية، و التي تتمثل في شعورهما بالرضا، والرفاهية، والتكيّف مع بعضهما البعض؛ إذ يرتبط الزواج السعيد ارتباطًا وثيقًا بالصحة النفسيّة والعقليّة للزوج والزوجة معاً، والأمر لا يقتصر تحقيقه على واحد منهما فقط فالسعادة تتوقف على تقاسم المشاعر والآمال والطموحات..أكثر ما تقوم على تقاسم المسؤولية ولقمة العيش..وتقريرنا اليوم عن دور الزوج تحديدا..كيف يسعد زوجته؟ معنا خبيرة الصحة النفسية ومستشارة العلاقات الزوجية الدكتورة فاطمة الشناوي.

السعادة الزوجية.. في إعطاء الأولوية للشريك الآخر

الأمر لا يقتصر على وقت ومساحة السعادة فقط إنما يمتد ليشمل أوقات الخلافات أيضا؛ فالأزواج السعداء يميلون إلى سلوكيات منظمة وغير مؤذية لأيٍّ منهما،عكس الأزواج التعساء. .يميلون إلى تبادل الاتهامات والألفاظ السلبيّة، والكلام الجارح

الزواج السعيد يرتكز في ديناميكية الأزواج وقدرتهم على المحافظة على مشاعرهم السلبيّة بعيداً عن العلاقة، ومحاولة إظهار المشاعر الإيجابيّة فقط، خاصةً أثناء الخلافات

حتى في العلاقات السعيدة لا بدّ من بعض الخلافات، ولكن لابد من امتلاك القدرة على تقبّل الخطأ، والاعتراف به، وتقديم الاعتذار

تواصل الزوجين مع بعضهما البعض، أساسُ الزواج السعيد، حتى نبرة الصوت وطريقة انتقاء الكلمات لها دور في التواصل عند مخاطبة الشريك

السعادة مع الأزواج اللذين يقضون وقت فراغهم مع بعضهم البعض، فشعورك بالسعادة عند قضائك وقت فراغك مع شريكك، علامة من علامات السعادة الزوجية.

السعادة الزوجية تتمثل في إعطاء الأولوية لكل حاجات الشريك الآخر، والانتباه للتفاصيل الصغيرة التي تهمه؛ كيوم عيد الميلاد، أو أول لقاء أو إنجاب الطفل، باختصار.. الأمور المحببة بين الزوجين والتي تزيدهما سعادةً وفرحًا.



كيف يسعد الزوج زوجته؟

ان يحاول بشتى الطرق إشعارها بقيمة ما يفعله من أجلها،كمحاولة صادقة ومحبة لإزالة العقبات التي قد تعترض شعورهم بالسعادة تجاه بعضهما

1- عندما يتفهم نفسية زوجته، أن يُشعرها بأنه يتفهم ما قد تتعرض له من ضغوط نفسية بسبب الأطفال أو المشاكل الأسرية التي قد تعترض حياتهما

2- ويدخل إلى قلبها الفرحة عندما يشعر بآلامها التي قد تتعرض لها بسبب ضغوط المنزل، أو تلك الجسدية التي تتعرض لها بشكل شهري ، تفهمه لتلك الأمور يسعدها ويخفف عنها الآلام.

3- تفرح الزوجة إن أخذ الرجل برأيها في بعض الأمور العامة والخاصة بالأسرة، يُشعرها بأهميتها في حياته، وضرورة وجودها لمشاركته في حل تلك المشكلات وغيرها، والأجمل هو امتداح تلك الآراء أيضاً.

4- أكثر شيء يسعد الزوجة هو مساعدة الزوج لها في أعمال المنزل،حتى وإن كانت المساعدة بشكل بسيط للغاية؛ مما يبث روح التعاون والبهجة، ويجعل لديها شعوراً بالتقدير من قِبل زوجها

5- يسعد الزوج زوجته عندما يقوم بالثناء والمديح على ما تفعله من أشياء داخل المنزل، أو عندما يمتدح جهودها في ترتيب المنزل وأصناف الطعام التي تُقدمها له.

6-اسعد زوجتك على عطرها وتعطرها لك، وامدح الأسلوب الذي تتبعه في تربية الأطفال وكيفية تعاملها مع الآخرين، فمن أحب الأشياء على قلب الزوجة هو إدخال الزوج السرور على قلبها

يسعد الزوج زوجته ..بالاهتمام بكل تفصيلة تقوم بها

- الكلمة الطيبة والابتسامة التي يطلقها الزوج في وجه زوجته، تعتبر من أكثر الأشياء التي تُدخل السعادة على قلوب الزوجات

- تعتبر تلك الابتسامة بمثابة مزيل للآلام وشحذ لهمة الزوجة بمواصلة جهودها تجاه الأسرة يوماً بعد يوم.

- اهتم بكل تفصيلة تقوم به الزوجة، أهتم دائماً بطريقة تسريحة شعرها ، وتفاصيل ملابس زوجتك حتى وإن كانت في المنزل، واُثني عليها أيضاً، وأشعرها بأنك تهتم بجميع تفاصيلها

- اهتمامك أيها الزوج بنظافتك الشخصية، والاعتناء بحسن مظهرك..يدخل السرور إلى قلب زوجتك، ألا تحب أن ترى زوجتك في أحسن حال! فعليك أن تفعل بالمثل

- أن تحترم أهل زوجتك وتظهر لهم التقدير والاحترام الكامل، وعدم الحديث عنهم إلا بالخير، بل وأكثر من مدح زوجتك أمامهم وأيضا أكثر المدح في أهلها أمامها

ان يكون نعم الزوج والرفيق بزوجته

- تقديم الهدايا للزوجة من أهم الأشياء التي تُدخل الود والسعادة بين الزوجين، ولعل تقديم الزوج إلى زوجته الهدايا بشكل مستمر من أكثر الأشياء التي تُدخل على قلبها السعادة وهي بالتحديد إسعاد الزوجة عاطفياً

- إسعاد الزوج لزوجته له فضل كبير، سواء في إكرامها ومعاونتها في أعمال المنزل.. وإن كان بشكل بسيط ، ولكنه نوع من المشاركة

- اسعد زوجتك بأن تكون نعم الزوج الرفيق بزوجته، الرقيق في التعامل معها، ولا تكن معاتباً أو معاقباً لها أمام الآخرين، ولا تقول لها ألفاظاً جارحة أمام الآخرين

- رسالة للرجل .. المرأة تحتاج إلى حنان الزوج من فترة لأخرى؛ العلاقة بين الزوجين لا تقتصر على الحب، إنما تشمل التسامح والثقة وحسن الظن بينهما

- أكثر ما يسعد الزوجة ..أن يرفع الزوج قيمتها وقدرها أمام الناس ، ان يمدحها زوجها أمام أهله وأقاربه ، وان يتحدث عن مدى السعادة التي يعيشها ، وإن يتجنب إهانتها أمام احد مهما كان حجم الخطأ الذي اقترفته .

يسعد الزوجة : إنصات زوجها لحديثها والاهتمام به

- اجعل القرارات تبني على أساس التشاور والنقاش بينك وبين زوجتك ، فلا بأس ان تأخذ رأيها في موضوع ما ، مما يزيد من مقدار سعادة الزوجة

- أرجوك..تجنب سرد عيوب زوجتك عليها ، لأن ذلك محرجاً جداً لها ، وسيقلل من ثقتها بنفسها، وزعزتها من الداخل ، وتجنب معايرتها بشئ فيها حتى!

- إنصاتك إلى زوجتك أثناء حديثها ، والاستماع إليها جيداً عندما تشكو لك همها؛ يدخل السعادة إلى قلبها ..وها هي تخبرك بأنها لا تمتلك شخص آخر غيرك لتشكو له

- وفي حالة الغضب من الزوجة لأمر ما..عاملها بنوع من الرفق والحنان، واخبرها بالشئ الذي أغضبك منها وأزعجك..فتتصافى القلوب وتهدأ