سفيرة دار كارتييه الجديدة.. ايل فانينج

منذ أن أطلقت مجموعة جرين دي كافيه في ديسمبر 2022 العام الماضي كان الاعلان عنها بلا سفيرة لهذه المجموعة كما اعتدنا على كارتييه في أسلوبها التسويقي.

تجسّد التشكيلة نموذجاً حيًّا يعبّر عن نظرة كارتير للطبيعة، حيث تتميز كل قطعة بأشكال تحاكي حبوب البن مع التفاصيل الذهبية التي نزينها بشكل راقي.

رمز القهوة في دار كارتييه

اسنتاداً إلى أرشيف العلامة، يعود الظهور الأول لرمز القهوة ضمن رموز الدار الفنيّة إلى العام 1938، وذلك عندما كانت جان توسان مؤسسة ومصممة مجوهرات دار كارتييه تتولى دفّة الإدارة الإبداعية من منزلها الكائن في العنوان الذي يشغله المتجر اليوم، في "13 رو دو لا بيه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد لاقى هذا الرمز خلال الخمسينيات والستينيات استحسانًا كبيرًا ونجاحًا واسع. ليكون من العناصر الجمالية قوية الحضور لإطلالات النساء. حيث أنّ سر قوّة حبوب البن هذه، رغم صغر حجمها، يكمن في كونها مؤالفة رائعة بين قدرة كارتييه لتقديم العناصر الطبيعية بالذهب الأصفر من جهة، وتحويل العادي إلى ما هو فوق عادي من جهة أخرى.

دار كارتييه تكشف عن تصاميم جديدة من مجموعة GRAIN DE CAFÉ

من أجل إعادة التوازن بين القوة والنعومة، ها هي Cartier تكشف عن تصاميم جديدة من مجموعة GRAIN DE CAFÉ التي تعاون فيها حرفيو الدار من أجل إعطاء جرعة من الحياة على التصميم القديم الذي تحول إلى سوار، قلادة وخاتم من الذهب الأصفر مصنوعة من تاج واحد أو مزدوج ومزينة بحبوب من الألماس بأحجام مختلفة.

أما في ميت جالا وقبل يومين فقط من إعلانها السفيرة الجديدة لخط مجوهرات جرين دي كافيه ارتدت ايل فانينج خاتم وقلادة من هذه المجموعة.

ومن ثم جاء الاعلان لاختيارها لتكون الوجه الجديد لهذا الخط اتميزها بمظهر يتشابه ومظهر أميرة موناكو جريس كيلي التي ارت هذه المجموعة من قبل.





في بيان إعلان هذا التعاون تقول فانينغ "أنا فخورة للغاية باختياري سفيرة عالمية لكارتييه، لاسيما وأن مجموعة Grain de Café تجسّد عراقة الدار وأسلوبها الفريد مثل اللمسات الذهبية الفاخرة والتصاميم التي تضفي رونقًا آسرًا على أشياء عادية من الحياة اليومية".

