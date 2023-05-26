لولي باهيا تفتح عرض مجموعة لا فاكانزا من فيرساتشي بإطلالة ورديه

قدمت كل من نجمة البوب الأمريكية الشابة دوا ليبا ومصممة الأزياء الإيطالية والمديرة الإبداعية لدى دار فيرساتشي دوناتيلا مجموعة العطل الإيطالية بإمتياز مجموعة لا فاكانزا التي عمل على تصميمها كل من دوا ودوناتيلا.

وتم تقديمها ضمن أجواء ساحرة وحيوية في مدينة كان الفرنسية على امتداد ساحل الريفييرا الفرنسية وأثمر التعاون عن أربعون إطلالة من الملابس المناسبة لأجواء البحر والعطل حيث تعني الكلمة الإيطالية لا فاكانزا بالعربية العطلة.

ومشت العارضات على ممشى العرض الساحر بحيث تلونت لوحة رائعة من الطبيعة في خلفية ممشى العرض المكون من بركة سباحة معلقة ومثبت عليها منصة العرض وتبخترت عليها العارضات بالتصاميم العصرية والمستوحاة من أرشيف العلامة.

افتتاحية عرض فيرساتشي

افتتحت العارضة الفرنسية من أصول تونسية لولي باهيا العرض بإطلالة متألفة من سترة باللون الوردي بقصة حادة وازرار ميدوزا باللون الذهبي وتنورة متوسطة الطول باللون الوردي الذي يسمى وردي باربي، وحقيبة فيرساتشي مايكرو باللون الوردي من كريستالات شوارفسكي وتسريحة شعلر مستوحاة من عارضات فيرساتشيه بالتسعينيات.

اللون الوردي يسيطر على الإطلالات الأولى في المجموعة

تألقت العارضات بإطلالات باللون الوردي الذي على ما يبدو بأنه سيكون من أهم صيحات الموسم القادم بلوكات تميزت بالطابع الأوفر سايزد بقصات فضفاضة وواسعة سواء جاكيتات أو سراويل نسقت مع توبات خفيفة بجيوب مميزة وأزرار ميدوزا الذهبية ونظارات ايضا جاءت باللون الوردي.

وجاءت إطلالة أخرى منسقة مع بوت عالي يصل إلى حد الركبة بقماش ميتاليك لامع وجاكيت أوفرسايز بقصة بلايزر البدلة. لاقى استحسان نقاد الموضة من حول العالم نظرا لعودة صيحة الأحذية بستايل رعاة البقر إلى الواجهة من جديد.

ناتاشا بولي تعود إلى ممشى عرض فيرساتشيه بعد غياب طويل

أطلت العارضة الروسية السوبر ناتاشا بولي بإطلالة ساحرة بفستان من الشيفون الأسود المنقوش والمطبع ببولكا دوت أو القماش المنقط وفراشات فيرساتشي الأيقونية المستوحاة من ربيع وصيف 1994.

فساتين الميش أو الشبك المغلق الشهيرة بطبعات مختلفة

برزت تصاميم من فساتين فيرساتشي بقصة السليب دريس الشهيرة من التسعينيات بقماش فيرساتشي الشهير أيضا الذي يسمى ميش (Mesh) بحمالات ذخبية اللون وصندل فيرساتشيه مربع المقدمة. ارتدته عارضة الأزياء الإيطالية فيتتوريا سيريتتي التي اشتهرت بكونها وجه فيرساتشيه حديثا وتصدرت جميع منصات عرض العلامة خلال الفترة الماضية.

النقشة المنقطة (Polka Dots) تعود إلى الواجهة من جديد

تألق العارضون الرجال والنساء بتصاميم عصرية وبسيطة سهلة التنسيق بطبعات شهيرة من الدار بالبولكا دوت والفراشات نسقت مع إكسسوارات صيفية من وشاح الرأس أو الباندانا وحقائب مايكرو لكل من الرجال والنساء باللونين الازرق والأسود.