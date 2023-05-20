سان لوران تتصدر المشهد في اليوم الثاني من مهرجان كان بفيلم قصير

بعد القرار المفاجئ للدار والأول من نوعه أعلن المصمم مطلع شهر مايو مشاركة دار الأزياء العريقة بمهرجان كان بفيلم قصير من الألمادوفار والغرب الأمريكي الذي جذب انتباه كل من محبي الدار والمصمم البلجيكي الذي يستلم زمام القيادة في الدار أنتوني فاكاريللو.

وفي بداية اليوم الثاني من المهرجان كان مقرر عرض الفيلم المنتج وحرصت سان لوران على وجود أصدقاء وممثلي الدار من حول العالم ومن مختلف المجالات والصناعات فتواجدت على سجادة مهرجان كان الحمراء ألمع نساء ورجال الصناعات المختلفة فرأينا كل من مانيو ريوس وجاسبارد نوا وعارضات الأزياء الشهيرات آنيا روبيك وسو جو متزينات بإطلالات من الدار العريقة.

العارضة البولندية وصديقة الدار آنيا روبيك:

ارتدت صديقة الدار وملهمة المدير الإبداعي أنتوني فاكاريللو إطلالة مأخوذة من منصة سان لوران لمجموعة خريف وشتاء عام 2023 بتوب حريري باللون الأبيض العاجي بفتحة ظهر واسعة ودرابيه أنيق في نهاية الفتحة وأكتاف بارزة بروح دار سان لوران ، نسقت مع بنطال أسود ضيق من الصوف الناعم وستيليتو سلينج باك بحزام ذهبي اللون واختارت الذهاب إلى مظهر جمالي طبيعي وأحمر شفاه قوي فقط مع البشرة المتألقة والرطبة.

آبي لي كيرشو بطلة الفيلم القصير:

وبإطلالة مستوحاة من مجموعة خريف وشتاء 2023 أطلت النجمة وعارضة الأزياء الروسية وصديقة الدار التي اشتهرت لظهورها في سلسلة أفلام ماد ماكس وإنجيل ديمون بإطلالة سوداء راقية بقطعة علوية مكونة من عدة طبقات كشاكش من الشيفون الأسود الفخم وتنورة سوداء حريرية الملمس وحقيبة سوداء من الجلد اللامع وأكملا الإطلالة مع سوار يد ذهبي من مجموعة المجوهرات الفاخرة الجديدة من دار سان لوران

العارضة والمنتجة الموسيقية سو جو بارك:

بفستان أسود براق من المجموعة الحصرية للدار موسم ما قبل خريف وشتاء 2024 تألقت المنتجة الموسيقية وعارضة الأزياء الكورية سو جو بارك بإطلالة محاذية لخطوط وتفاصيل الجسد، بأسلوب مينيمال نسقته مع أقراط أذنين من دار شوميه التي أصبحت حديثا ممثلتها ووجها الإعلاني. مع تسريحة شعر رطبة أنيقة لائمت جو المكان والمهرجان.

الممثلة وعارضة الأزياء آيريس لو:

تألقت النجمة الإنجليزية بلوك مكون من قطعة علوية (توب) من الشيفون والدونتيل والمخمل الأسود مع حمالات رفيعة باللون الأسود أيضا وتنورة سوداء مريحة وخفيفة وملائمة لجو مدينة كان الساحرة ، نسقت مع حزام أسود وبكلة ذهبية أضفت طابع الفخامة الى الإطلالة وأيضا أخذ هذا اللوك من مجموعة شتاء 2023.

مانو ريوس نجم نيتفليكس:

تألق نجم نيتفليكس المحبوب بلوك حصري من دار سان لوران بلو سموكينج راقي من مجموعة خريف وشتاء 2023 الرجالية التي قد عرضت في يناير من العام الحالي. وقد أعلن عن الممثل ليكون الوجه الحصري للدار بعد قيامه بجلسة تصوير لصالح الدار في ابريل الماضي.